Barcelona, a mover el equipo: las duras bajas que tendrá frente al Slavia Praga por Champions

El Barcelona viaja este martes 20 de enero a Praga, donde el miércoles se medirá al Slavia en la Champions League, con las bajas del delantero Ferran Torres, lesionado, el arquero Marc-André ter Stegen, que ultima su cesión al Girona, el extremo del extremo Lamine Yamal, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que no está inscrito en la fase liga de la competición europea.

El club ha informado que el jugador valenciano estará diez días de baja por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

En el caso de Marc-André ter Stegen, tiene permiso de la entidad para quedarse en Barcelona. Según informaron el lunes a 'EFE' fuentes conocedoras de la operación, la cesión del meta alemán al club gerundense está avanzada y se podría cerrar en los próximos días.

Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España. Getty Images

Tampoco se han sumado a la expedición Lamine Yamal, que cumple sanción después de que en el último partido continental ante el Eintracht Fráncfort le mostraran la tercera cartulina amarilla, y el luso Joao Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la 'Champions'.



El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recupera, en cambio, al delantero Raphinha, que se perdió el último partido liguero frente a la Real Sociedad (2-1) por un golpe en el muslo derecho.

Publicidad

Ante estas bajas, el técnico alemán Hansi Flick ha convocado a los futbolistas del filial Diego Kochen, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Dani Rodríguez y Juan Hernández.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Slavia de Praga este miércoles: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Tommy Marqués (centrocampistas); Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez (delanteros).

Publicidad

¿A qué hora es Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League?

Este partido está pactado para este miércoles 21 de enero en horario de las 3:00 de la tarde para Colombia.