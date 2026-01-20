Partidos EN VIVO HOY 20 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este martes 20 de enero, el calendario futbolero muestra grandes compromisos en la Champions League. El máximo torneo de clubes en Europa retorna este 2026, y para esta fecha, salen al 'ruedo' equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el Sporting Lisboa, que con Luis Javier Suárez, tendrá un importante reto frente al PSG.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 20 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|FC Kairat vs. Club Brugge
|10:30 a.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Bodø/Glimt vs. Manchester City
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Salford City vs. Swindon Town
|2:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Wrexham vs. Leicester City
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Borussia Dortmund
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 3
|Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Villarreal vs. Ajax
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 7
|Sporting CP vs. París Saint-Germain
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|København vs. Napoli
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 6
|Real Madrid vs. AS Mónaco
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Inter de Milán vs. Arsenal
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Miramar Misiones vs. CA Colón
|6:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Cerro Largo vs. D. Concepción
|8:15 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium