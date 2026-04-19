Falcao García salió en ambulancia rumbo a una clínica, tras sufrir un fuerte golpe

Falcao García regresó a Millonarios con el fin de cumplir el sueño de ser campeón con el equipo de sus amores. Sin embargo, las cosas no le han salido como esperaba. Además de no haber conseguido el título, las lesiones lo han marginado de las canchas por un largo tiempo. Como si fuera poco, en ciertas ocasiones cuando pudo ser inicialista y recibió la oportunidad del entrenador, sucedía algo.

Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 19 de abril, en el marco del partido entre América de Cali y Millonarios, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026. 'El Tigre' estuvo desde el arranque y portó la cinta de capitán, siendo uno de los referentes de área junto con su compañero, Leonardo Castro. Fue así como, durante el primer tiempo, protagonizó una acción en la que dejó todo en la cancha.

En un balón aéreo, Falcao García buscó ganar la posesión, saltando con todo, pero pasó lo peor. Chocó fuertemente con Daniel Rosero, quedando en el suelo y retorciéndose de dolor. De inmediato, el cuerpo médico entró al campo para atenderlo y saber cómo estaba en el momento. Y es que no es habitual ver al delantero samario quedarse en el suelo, quejándose y con rostro de preocupación.

Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas Colprensa

Finalmente, no salió en el segundo tiempo, siendo reemplazado por Beckham Castro. De inmediato, surgieron algunas especulaciones, pero todo fue aclarado. En medio de la transmisión del compromiso, revelaron que Falcao García fue trasladado en ambulancia hacia una clínica por un golpe en la zona de la mandíbula. De hecho, informaron que no se descarta una posible fractura y se evaluará.

