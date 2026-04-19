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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García salió en ambulancia rumbo a una clínica, tras sufrir un fuerte golpe

Falcao García salió en ambulancia rumbo a una clínica, tras sufrir un fuerte golpe

Momentos de tensión en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, luego de lo ocurrido con Radamel Falcao García en el partido entre América y Millonarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026
Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026
AFP

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