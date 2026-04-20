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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Parte médico de Falcao García, tras salir en ambulancia por un golpe; Fabián Bustos habló

Parte médico de Falcao García, tras salir en ambulancia por un golpe; Fabián Bustos habló

Luego de ser trasladado a una clínica, producto de un choque con Daniel Rosero, el entrenador de Millonarios dio noticias sobre el estado de salud de Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, sufrió un golpe en el partido contra América de Cali
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, sufrió un golpe en el partido contra América de Cali
AFP

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