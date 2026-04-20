Parte médico de Falcao García, tras salir en ambulancia por un golpe; Fabián Bustos habló

A Millonarios no le salió nada en la ciudad de Cali. Además de perder 3-1 con América, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, su líder, referente y capitán, Falcao García, sufrió un fuerte golpe. 'El Tigre' estuvo desde el arranque, siendo uno de los referentes de área junto con Leonardo Castro. Fue así como, durante el primer tiempo, protagonizó una acción en la que no se guardó nada y lo pagó caro.

En un balón aéreo, el samario buscó ganar la posesión, saltando con todo, pero pasó lo peor. Chocó con Daniel Rosero, quedando en el suelo y retorciéndose de dolor. De inmediato, el cuerpo médico entró al campo para atenderlo y saber cómo estaba en el momento. Y es que no es habitual ver al delantero del conjunto 'embajador' quedarse en el suelo, quejándose y con un rostro de preocupación.

Falcao García regresó al campo de juego, pero ese llamado a la calma duró poco, ya que no salió en la parte complementaria. Beckham Castro lo reemplazó y llevó a pensar lo peor. Sin embargo, por fortuna, todo fue aclarado. En la transmisión del compromiso, revelaron que fue trasladado en ambulancia hacia una clínica por un golpe en la zona de la mandíbula, donde no se descartaba una fractura.

Con el fin de conocer más detalles, le preguntaron sobre el tema al entrenador, Fabían Bustos, quien respondió: "Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso". Y no fue lo único, ya que hay otras versiones, desde la prensa del país.



Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026 AFP

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"Extraoficialmente, Falcao García se fracturó el malar (pómulo), posiblemente sea operado en Cali", escribió la periodista, Lizzy Cardona, en su cuenta de 'X'. Además, otro que dio información respecto a esto, sin tampoco ser una voz oficial, ya que el único que ha hablado desde el entorno de Millonarios es Fabián Bustos, fue César Augusto Londoño, también a través de sus redes sociales.

"Tras el trauma facial sufrido por Falcao García frente a América, se sacaron radiografías en la clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnósitico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente, se teme por una fractura en el hueso cigomático", sentenció.