Once Caldas, con sobradas opciones para estar en sorteo de cuadrangulares; Pasto, a rezar

El domingo 25 de mayo se completará el grupo de 8 clubes que irán a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana con la jornada 20 del torneo, que solo servirá para definir al octavo clasificado y saber cuáles serán los 2 equipos que serán cabeza de serie y que se quedarán con el ‘punto invisible’.

Hasta el momento, ya están asegurados en esa instancia: América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

El cupo restante será para Once Caldas, que es octavo, o Deportivo Pasto, noveno. De resto, ya no hay más escuadras con posibilidades de meterse a los 8 primeros de la tabla.

Por este motivo, la jornada se jugará al mismo tiempo, para que no haya ventajas entre los competidores y que no se presenten suspicacias con resultados de terceros.

Es así como caldenses y nariñenses enfrentarán a Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, respectivamente, rivales eliminados con anterioridad.

Opciones de Once Caldas y Pasto para ir a cuadrangulares

La tabla de posiciones de la Liga Betplay muestra a Once Caldas octavo con 30 puntos, motivo por el que no depende de terceros, mientras que Pasto es noveno con 29 unidades.

Acá, las posibilidades de cada uno:

⦁ Once Caldas (octavo con 30 puntos y +3 en diferencia de gol)

Recibe al Deportivo Cali.

- Si gana: avanza directamente.

- Si empata: debe esperar que el Pasto no gane.

- Si pierde: queda eliminado si cae por más de 2 goles y Pasto gana o empata.

⦁ Pasto (noveno con 29 puntos y +1 en diferencia de gol)

Visita al Bucaramanga.

- Si gana: avanza si Once Caldas empata o pierde.

- Si empata: debe esperar que Once Caldas pierda por más de 2 goles

- Si pierde: queda eliminado.

Cuándo es el sorteo de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-I

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, informó que la conformación de grupos se hará el domingo 25 de mayo a las 6:45 de la tarde, justo después de la fecha 20.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-I

Clasificación a falta de una fecha:

1. América: 36 puntos (+15, goles)

2. Tolima: 36 (+12)

3. Nacional: 35 (+17)

4. Millonarios: 35 (+11)

5. Junior: 34 (+9)

6. Santa Fe: 33 (+32)

7. Medellín: 32 (+10)

8. Once Caldas: 30 (+3)

9. Pasto: 29 (+1)

⦁ Eliminados

10. Bucaramanga: 26

11. Alianza: 26

12. Pereira: 25

13. Cali: 24

14. Fortaleza: 20

15. Chicó: 20

16. Águilas: 18

17. Envigado: 18

18. Llaneros: 17

19. Equidad: 10

20. U. Magdalena: 8