Once Caldas, de luto; murió ficha importante en el título de Copa Libertadores

Once Caldas se encuentra de luto. En las últimas horas falleció una importante ficha en lo que fue la consecución del título de la Copa Libertadores del elenco manizaleño en la edición 2004. Se trata del médico Carlos Alberto Osorio Duque, quien murió a sus 76 años.

Según confirmó el diario 'La Patria', "el médico Osorio falleció en la madrugada de este viernes 10 de abril en su residencia en la ciudad de Manizales", y aunque no se conoce la causa de su muerte, este mismo tabloide precisó, "que al parecer, murió como consecuencia de cáncer gastrointestinal".

Además de haber sido galeno en el 'blanco-blanco', Osorio Duque fue uno de los médicos con más trayectoria e importancia en el deporte de nuestro país. No sólo dedicó su labor en clubes del rentado nacional, sino que a su vez acompañó a escuadras nacionales del ciclismo, tanto a nivel amateur, como profesional a lo largo de 50 años.

Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2004. AFP

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"Lamento informarles que, a sus 76 años, el médico Carlos Alberto Osorio Duque ha dejado de pertenecer a este mundo y ha tomado el llamado del señor en esta madrugada para ir a compartir al lado de Dios, la virgen, su esposa y su madre. Más de 36 años dedicados al Once Caldas y toda una vida a la medicina deportiva, el médico hoy nos toma una considerable ventaja”, escribió su sobrino, el periodista deportivo Lukas Salomón Osorio.

Osorio Duque lideró el departamento médico del Once Caldas que logró el título de la Copa Libertadores en 2004, certamen que le ganaron a Boca Juniors en la tanda de los penaltis por 2-0, luego del 1-1 en el marcador global. En el equipo manizaleño laboró durante 36 años. A su vez, ganó los títulos del fútbol colombiano del 2003, 2009 y 2010.

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Igualmente, el galeno fue presidente de la Liga Caldense de Ciclismo en la década del 80 y en el diario 'La Patria' agregaron que "integró los recordados equipos de Pilas Varta y Café de Colombia que participaron por primera vez para el país en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour del Porvenir y demás carreras europeas".

