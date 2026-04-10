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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Once Caldas, de luto; murió ficha importante en el título de Copa Libertadores

Once Caldas, de luto; murió ficha importante en el título de Copa Libertadores

'La Patria' de Manizales confirmó la noticia a primera hora del día y de inmediato vinieron las reacciones de parte de los hincha no solamente del fútbol, sino del deporte en general.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2004.
Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2004.
AFP

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