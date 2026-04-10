Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hansi Flick no lo dudó: "Nuestro trabajo diario es LaLiga, pero lo importante es ganar la Champions"

Hansi Flick no lo dudó: "Nuestro trabajo diario es LaLiga, pero lo importante es ganar la Champions"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que "el sueño" es ganar la máxima competición europea, algo que el conjunto 'azulgrana' consigue desde la temporada 2014-15.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
Hansi Flick, DT del Barcelona.
Hansi Flick, DT del Barcelona.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad