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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver POR TV el duelo de Liga BetPlay

Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver POR TV el duelo de Liga BetPlay

Este sábado, manizaleños y capitalinos se verán las caras en el estadio Palogrande, por el duelo correspondiente a la jornada trece del fútbol colombiano. Aquí todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Once Caldas, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Once Caldas, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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