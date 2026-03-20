Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver POR TV el duelo de Liga BetPlay

El Once Caldas buscará este sábado el liderato de la liga colombiana cuando reciba, por la jornada 13, a un envalentonado Millonarios, que viene de golear 3-0 al Atlético Nacional, que ocupa actualmente el primer lugar del Torneo Apertura.

El equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, es tercero con 23 puntos, a uno del líder, y acumula cinco partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató uno, el último que disputó el miércoles pasada en casa del Atlético Bucaramanga.

Para este juego, el estratega contará con toda su nómina, que incluye a futbolistas de alto nivel como el portero Joan Parra, el central Jorge Cardona, el mediocentro Robert Mejía, el creativo Luis Sánchez, el extremo Luis Felipe Gómez y el veterano goleador Dayro Moreno, que suma ocho tantos en el campeonato.

Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I - Foto: Millonarios Oficial

Millonarios, por su parte, tuvo un mal inicio de temporada, pero la contratación del estratega argentino Fabián Bustos le ha permitido enderezar el camino y ahora ocupa el noveno lugar de la tabla con 17 puntos, por lo que buscará una victoria que le permita escalar posiciones, pues solo los ocho primeros clasifican a los cuadrangulares semifinales.



Los capitalinos vienen de golear 3-0 al Atlético Nacional en el clásico colombiano, un juego en el que volvió a destacar el goleador argentino Rodrigo Contreras.

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La principal novedad del equipo será el regreso del centrocampista David Macalister Silva, quien se perdió el juego anterior por suspensión y reemplazará al chileno Rodrigo Ureña, que estará ausente por acumulación de amarillas.



¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Once Caldas vs. Millonarios, por la Liga BetPlay?

El 'blanco blanco' se verá las caras frente al 'embajador', este sábado, por el duelo correspondiente a la jornada trece de la Liga BetPlay I-2026. Esto, en el estadio Palogrande de Manizales.

Cabe destacar que el duelo se disputará a las 6:20 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de Win Sports.