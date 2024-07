Once Caldas vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido de la Liga BetPlay

¡Duelo de ‘titanes’! Ambos invictos y bien encaminados a ser uno de los grandes favoritos al título,Once Caldas y Atlético Nacional se ponen cita en el estadio Palogrande, este sábado, para enfrentarse por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2024.

Uno con menos descanso que el otro, pero igual necesidad, ambos irán por los tres puntos frente a un escenario, que se espera esté vestido totalmente de blanco.

Hora y dónde ver el duelo entre Once Caldas vs. Atlético Nacional

Este sábado 27 de julio, manizaleños y ‘verdolagas’ se enfrentarán a las 4:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Palogrande, por la tercera jornada del rentado local.

Este compromiso no será transmitido por señal abierta.

¡Un ‘blanco blanco’ con ‘ganas’ de título!

Luego de haber quedado fuera de la gran final del fútbol colombiano, en el semestre pasado, ahora el Once Caldas llegó más recargado y con mejores sensaciones de cara a lo que será la disputa de la estrella de fin de año.

Y es que, sus números hablan por sí solos, pues el cuadro dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera actualmente suma seis puntos de seis posibles, para un 100% de efectividad, tanto de visitante, como en casa. Es por eso que este sábado, frente a su gente y en su cancha, buscarán replicar todo lo realizado a lo largo del presente semestre.

¡Ojo con este Nacional!

Tras un semestre para el olvido, en esta segunda parte del año el cuadro ‘verdolaga’ está imparable. Y es que, luego de tres encuentros, los dirigidos por Pablo Repetto actualmente son líderes con nueve unidades.

Con buen fútbol y una idea de juego sólida, los ‘paisas’ se han consolidado como uno de los candidatos al título en la Liga II, tanto, que en este inicio de campeonato ya han vencido a rivales directos como América de Cali y Millonarios.

No obstante, el Once Caldas no será un rival fácil de ‘roer’.