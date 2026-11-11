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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica en Torneo BetPlay II-2026; vea el gol anulado a Real Cundinamarca frente a Real Cartagena

Polémica en Torneo BetPlay II-2026; vea el gol anulado a Real Cundinamarca frente a Real Cartagena

Este miércoles, Real Cundinamarca y Real Cartagena igualaron 2-2 en Mosquera, sin embargo, sobre el final hubo polémica por una anotación anulado al club local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Real Cundinamarca y Real Cartagena empataron 2-2, pero hubo polémica sobre el final por un gol anulado a Jerónimo Rodríguez.
Real Cundinamarca y Real Cartagena empataron 2-2, pero hubo polémica sobre el final por un gol anulado a Jerónimo Rodríguez.
Archivo.

El Torneo BetPlay II-2026 tuvo este miércoles la fecha 4 de la fase de grupos de los cuadrangulares y el duelo entre Real Cundinamarca y Real Cartagena quedó igualado 2-2, pero con polémica de por medio por un gol anulado a los que hacen las veces de local en Mosquera.

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Al minuto 82, 'Cundi' anotó el 3-2 gracias al tanto de Jerónimo Rodríguez. En un primer instante todo parecía normal hasta que el juez central recibió el llamado del VAR.

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Ya en el monitor, al colegiado le mostraron una acción de una posible falta de Rodríguez sobre Carlos de las Salas. Después de revisarla por varios minutos, el árbitro decidió no convalidar el gol.

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Vea el gol anulado a Real Cundinamarca:

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Para expertos en la materia, como la cuenta 'VAR Central', la jugada fue bastante dudosa. "Les aseguro que salvo contadísimas excepciones, ningún jugador se tropieza solo en esas jugadas, por lo general existe un toque. El tema es que con ninguna de las repeticiones disponibles se puede ver 100 % el toque. Terminó siendo una prueba de fe", se lee de entrada.

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Según la citada cuenta, no hay una toma clara y cualquiera que fuese la decisión, la polémica iba a persistir. "Son jugadas muy complejas para los árbitros. Acaban apelando un poco al sentido común. Y ojo, se que ese no es el sentido del VAR, la idea es dar respuestas concretas, pero esas son las herramientas con las que cuentan ellos. Fuera cual fuera la decisión, iba a haber reclamos", agregó.

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