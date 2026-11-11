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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2026, tras Quindío 1-0 Tigres

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2026, tras Quindío 1-0 Tigres

Este miércoles 11 de noviembre, el fútbol de ascenso tuvo acción por los cuadrangulares finales. En la fecha 4, Real Cundinamarca enfrentó a Real Cartagena y Quindío se midió ante Tigres.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Quindío vs. Tigres.
Quindío vs. Tigres.
Quindío - Tigres.

La cuarta jornada de la fase de grupos de la zona B del Torneo BetPlay II-2026 culminó este miércoles con un empate entre Real Cundinamarca y Real Cartagena, y una victoria del Deportes Quindío sobre Tigres. Los 'cuyabros' siguen de líderes; los bogotanos y heroicos se mantiene con vida; y los de Mosquera ya quedaron eliminados.

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A primera hora, Real Cundinamarca y Real Cartagena empataron 2-2. Los de Mosquera se pusieron en ventaja con goles de Carlos Zambrano (30') y Jhojan Amaya (42'). Los del corralito de piedra no bajaron los brazos y empataron por medio de Mauro Manotas (69') y Luis Tafur (83'). El cierre del encuentro tuvo polémica por un gol anulado de 'Cundi' por una falta de Jerónimo Rodríguez sobre Carlos de las Salas.

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Real Cundinamarca y Real Cartagena empataron 2-2, pero hubo polémica sobre el final por un gol anulado a Jerónimo Rodríguez.
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Más tarde, en el Centenario, en Armenia, Deportes Quindío superó 1-0 a Tigres con un solitario gol de Juan Pablo Ibarguen (48'). Los bogotanos se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Kevin Mosquera al 77'.

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Fecha 4 del grupo B del Torneo BetPlay II-2026

Real Cundinamarca 2-2 Real Cartagena
Deportes Quindío 1-0 Tigres

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Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJVEDGFGCDGPUNTOS
1Deportes Quindío43016429
2Tigres41212115
3Real Cartagena41215505
4Real Cundinamarca402225-32
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