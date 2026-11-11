Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2026, tras Quindío 1-0 Tigres

La cuarta jornada de la fase de grupos de la zona B del Torneo BetPlay II-2026 culminó este miércoles con un empate entre Real Cundinamarca y Real Cartagena, y una victoria del Deportes Quindío sobre Tigres. Los 'cuyabros' siguen de líderes; los bogotanos y heroicos se mantiene con vida; y los de Mosquera ya quedaron eliminados.

A primera hora, Real Cundinamarca y Real Cartagena empataron 2-2. Los de Mosquera se pusieron en ventaja con goles de Carlos Zambrano (30') y Jhojan Amaya (42'). Los del corralito de piedra no bajaron los brazos y empataron por medio de Mauro Manotas (69') y Luis Tafur (83'). El cierre del encuentro tuvo polémica por un gol anulado de 'Cundi' por una falta de Jerónimo Rodríguez sobre Carlos de las Salas.

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Más tarde, en el Centenario, en Armenia, Deportes Quindío superó 1-0 a Tigres con un solitario gol de Juan Pablo Ibarguen (48'). Los bogotanos se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Kevin Mosquera al 77'.

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Fecha 4 del grupo B del Torneo BetPlay II-2026

Real Cundinamarca 2-2 Real Cartagena

Deportes Quindío 1-0 Tigres

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2026

POSICIÓN CLUB PJ V E D GF GC DG PUNTOS 1 Deportes Quindío 4 3 0 1 6 4 2 9 2 Tigres 4 1 2 1 2 1 1 5 3 Real Cartagena 4 1 2 1 5 5 0 5 4 Real Cundinamarca 4 0 2 2 2 5 -3 2