Pablo Peirano, con los 'pies en la tierra', tras vencer a América: "Nos falta mucho todavía"

Poco después de vencer por 1-0 a América de Cali,en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Pablo Peirano analizó el presente 'cardenal' en rueda de prensa. Además, de trazar los objetivos de cara a lo que serán las finales en el fútbol colombiano.

Enfatizando en el plan de juego, el entrenador de Santa Fe destacó la capacidad de replanteo del equipo para ir en busca de la victoria, a pesar de haberse quedado con uno menos: "La expulsión no estaba dentro de la planificación, pero ya nos hemos acomodado en otras circunstancias también y nos ha ido bien, los cambios entraron bien. La planificación del juego sí salió, sabíamos como ellos (América) quedaban en la parte alta; era un partido de mucho duelo y sabíamos de la fortaleza de la pelota quieta de ellos, es un equipo que ataca".

"Nosotros replanteamos después de la expulsión, solo que tuvimos que perder un hombre más en la parte ofensiva, pero la manera no se cambió, buscamos atacar desde atrás un poco más a los espacios. Es más, después de la roja tuvimos más la pelota, no se la dimos a América, había más espacios para nosotros que para ellos; supimos llegar con velocidad y juego asociado, a pesar de tener uno menos", agregó Pablo Peirano en rueda de prensa.

Santa Fe vs. América de Cali. Colprensa

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Qué viene para Santa Fe?

"Continuamos en el mismo camino, falta mucho todavía, la meta está muy lejos, así que no estoy pensando en el final, sino en el partido de miércoles de Copa para pasar de fase en la Copa. Tenemos otro juego el fin de semana en una plaza muy difícil contra Jaguares. No tenemos el ser favoritos en la mente, ya veremos después qué se da".

¿Santa Fe era el favorito contra América?

"El encuentro venía en tendencia para nosotros, por cómo terminamos en el primer tiempo y empezamos en segundo, habíamos notado que había una baja de ellos y una forma nuestra de levantar. Esto es un tema de interpretar los espacios que se dan para presionar y atacar. Los jugadores tienen mucha personalidad, toman riesgos para atacar. Cuando un equipo se nos cierra, tenemos una forma de atacar un bloque medio-bajo, al igual que cuando se nos repliegan".

¿Qué destacar de este Santa Fe?

"En lo ofensivo lo que destaco, es lo mismo que en la parte defensiva. Es la ambición de ir hacia adelante, buscando el arco rival. Este no es un equipo que tenga tendencia de tomar la pelota y terminar en lugares no peligrosos. Tomamos riesgos hasta para jugar por dentro. Es un tema de actitud con contenido, con trabajo, no es algo tirado al azar".

El próximo partido…

"Para el miércoles voy a evaluar, me imagino un rival difícil al que vamos a enfrentar. Con respecto a los jugadores, voy a evaluar un poco más para saber con quiénes podría contar y quiénes no. Puede haber opciones de una alineación mixta. Nosotros tenemos pensado poner los mejores para pasar de llave".