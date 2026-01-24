Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto reabre la herida: "Los directivos no me aclararon por qué salí de Nacional"

Pablo Repetto reabre la herida: "Los directivos no me aclararon por qué salí de Nacional"

Tras ganar la Superliga con Independiente Santa Fe, el entrenador Pablo Repetto habló en una entrevista sobre su polémica salida de Atlético Nacional en 2024.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Pablo Repetto, extécnico que se subió al éxito de Atlético Nacional.jpg
Pablo Repetto se subió al bus de la victoria.
Foto: Atl. Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad