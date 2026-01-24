Pablo Repetto reabre la herida: "Los directivos no me aclararon por qué salí de Nacional"

Pablo Repetto es uno de los mejores entrenadores uruguayos del último tiempo y por eso grandes clubes de Sudamérica siempre lo tienen en las listas al momento de buscar directores técnicos. Una de sus gestas más recordadas fue el subcampeonato de la Copa Libertadores del 2016 con Independiente del Valle, tras perder la final con Atlético Nacional. Ocho años más tarde terminó en el banquillo del 'verdolaga', pero fue un paso fugaz, marcado por una polémica salida.

"Hasta el día de hoy tampoco me quedan las cosas claras. Es una pregunta que no es para mi, no me quedó muy claro", sentenció el actual entrenador de Independiente Santa Fe, en entrevista con 'ESPN'.

Repetto manifestó que fui muy curiosa su salida tan rápida luego del gran interés que mostraron por él. "Yo había tenido contacto antes, pero por diferentes motivos no se pudo dar. Luego, llegué al club con un proyecto a dos años y en siete partidos, cuando el equipo estaba posicionado y ya empezaba engranar, me toca salir. Lo que me dijo Fermani es que no le gustaba como jugaba el equipo, yo me quedo con eso, otra cosa no me dijeron", agregó sobre la explicación de los dirigentes.

Pese a eso, el charrúa se lo toma de la mejor manera y como una experiencia más en su carrera. "Las decisiones las toman los directivos, uno es entrenador y hay que aceptarlas. No tengo rencor, no se quien fue la persona que tomó esa determinación. Me fui tranquilo porque la gente que confió en mi, después no se habrá sentido defraudada porque el equipo consiguió lo que logró, jugadores que vinieron a prestamos fueron comprados y luego vendidos. Ninguno se fue y se quedaron. Ilusionaron a la gente y estuvo cerca de hacer cosas grandes", contó sobre lo que pasó en Nacional después de que se marchara.



Por último, Repetto concluyó que es un capítulo pasado y que para mayores detalles, la respuesta debe estar en el club antioqueño. "Más que una pregunta para mí, es para los directivos. Es una historia de un pasaje de un club grande del que me quedan amigos", concluyó.

