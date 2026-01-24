Riquelme reveló detalles de su relación con Sebastián Villa; habló de sus problemas legales

En una entrevista que sacudió el presente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, presidente de la institución, se refirió de manera contundente a la relación con el delantero colombiano Sebastián Villa y al manejo interno que tuvo el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo durante los momentos más críticos del futbolista en el club. Lejos de alimentar la confrontación, el dirigente eligió un tono conciliador pero firme, dejando entrever capítulos desconocidos de la interna xeneize.

El origen de la polémica surgió tras las recientes declaraciones de Villa, quien actualmente se desempeña en Independiente Rivadavia. El atacante había manifestado que su vínculo con Riquelme no terminó en buenos términos y, en un movimiento que irritó a los hinchas, no descartó la posibilidad de vestir la camiseta de River Plate en el futuro. Ante esto, el máximo ídolo del club de la Ribera respondió en AZZ Stream: "A Villa lo quiero mucho. Han hablado mucho. Se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Cuando volvió al club, tuvo que entrenar como corresponde y después decidió que no tenía más trabajo, llamalo como quieras. Esa es la verdad, es muy simple esto".

Sin embargo, el punto más llamativo de la charla fue cuando Riquelme involucró a Miguel Ángel Russo. Al ser consultado sobre cómo se gestionaron los conflictos extrafutbolísticos del colombiano, Román fue enigmático: "Con Miguel Ángel Russo vivimos juntos este tema. Los dos le tenemos cariño, pero él se llevó muchas cosas a la tumba y yo también me las voy a llevar". Con esta frase, el dirigente sugirió que el entrenador fue una pieza clave para contener situaciones que nunca salieron a la luz pública.

🇨🇴❗ "¿MENDOZA ES OTRO PAÍS? DESDE QUE VILLA ESTÁ AHÍ PARECE QUE ESTÁ JUGANDO EN OTRO PAÍS"



Riquelme habló sobre cómo se trató la causa de Sebastián Villa cuando jugaba en Boca y, además, contó que vivió junto a Russo el "Tema Villa"



🗣️ "A Villa lo quiero mucho. Han hablado… pic.twitter.com/GECiprmwPW — Diario Olé (@DiarioOle) January 24, 2026

Riquelme también aprovechó para cuestionar lo que considera un doble estándar en el tratamiento público. El presidente de Boca recordó cómo la prensa exigía respuestas constantes sobre el protocolo de género del club cuando Villa estaba en Ezeiza, comparándolo con el silencio actual: "Cuando estaba con nosotros se pedía a los gritos que averiguaran quién manejaba el tema de violencia de género en Boca. ¿Vos escuchás que pidan lo mismo en Independiente Rivadavia. ¿Mendoza es otro país o es Argentina? Desde que Villa está ahí parece que está jugando en otro país", sentenció.



Así finalmente, mientras Villa intenta seguir con su carrera en Mendoza con la mirada puesta en un posible salto a otro grande, Riquelme cerró la puerta a los rencores, aunque dejando claro que el agradecimiento es muy importante en la vida. "Si me toca darle la mano, no tengo problema. No soy rencoroso". "En mi casa siempre me dijeron que hay que ser agradecido. Eso sí. Muy agradecido", concluyó.