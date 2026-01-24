Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Riquelme reveló detalles de su relación con Sebastián Villa; habló de sus problemas legales

Riquelme reveló detalles de su relación con Sebastián Villa; habló de sus problemas legales

El presidente de Boca Juniors se refirió a su relación con el extremo colombiano durante su estancia en el 'xeneize'. Además, contó cómo se dio su salida en 2023. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa
Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia - Foto:
Foto: CSIR.

Publicidad

Publicidad

Publicidad