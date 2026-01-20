Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto ve a un "Santa Fe fuerte" para la final de Superliga; "tenemos que lograr el título"

Pablo Repetto ve a un "Santa Fe fuerte" para la final de Superliga; "tenemos que lograr el título"

Horas previas a la gran final de Superliga, el estratega 'cardenal' se refirió a lo que será la final de vuelta contra Junior, este miércoles 21 de enero. La serie va 1-1.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Pablo Repetto, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe
Pablo Repetto, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe
Twitter de Santa Fe

Publicidad

Publicidad

Publicidad