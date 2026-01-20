Pablo Repetto ve a un "Santa Fe fuerte" para la final de Superliga; "tenemos que lograr el título"

Este miércoles 21 de enero, Independiente Santa Fe enfrentará a Junior en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la gran final de vuelta por la Superliga 2026. Y horas previas a este importante encuentro, Pablo Repetto atendió a los medios de comunicación, analizando lo que será la definición del título.

“Tenemos una idea que venimos trabajando, no vamos a salir de eso, creemos que va a ser un partido muy duro, diferente al juego de ida; nosotros respetamos mucho al rival, Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores y con ese respeto vamos a afrontar el partido, pero confiando en nuestras fuerzas, nuestro parte, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”, indicó de entrada el uruguayo, quien prevé un partido complejo.

Y es que, con el 1-1 en la ida, todo se definirá en Bogotá; por eso para Pablo Repetto es importante ajustar de cara a esta final: “Hay una diferencia con el análisis que hacemos partido a partido porque el jugar en una semana con el mismo equipo se dan pocas veces, solo en finales como este caso. Buscamos correcciones, nos imaginamos el partido, lo trabajamos. Tratar de minimizar como intentamos siempre la virtud del rival y aprovechar nuestras virtudes, tenemos cosas muy buenas para conseguir el resultado mañana”.

Junior vs Santa Fe SuperLiga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

¿Santa Fe es el favorito a salir campeón?

“Antes de empezar la serie, el favorito era el Junior por ser el último campeón, pero ahora capaz la gente dice que el favorito seamos nosotros. Nosotros confiamos y siempre el hemos dicho en la calidad de jugadores que tenemos, no hemos tenido mucho tiempo de trabajo, se han sumado algunos jugadores, pero vemos un grupo muy fuerte, fuerte en valores, en confianza, en experiencia y eso nos da la fortaleza para estar motivados a conseguir el resultado mañana”.

¿Cómo analiza el mercado de fichajes para Santa Fe?

“Estamos contentos con la nómina, hemos sumado unos cuantos jugadores, se han ido otros cuantos y están por llega uno más, esperamos que esta semana se pueda resolver. Tenemos una nómina que está a la altura de lo que queremos lograr, tanto a nivel local como internacional”.

¿Cuál es su sensación respecto a su regreso a los banquillos?

“Contento después de un tiempo sin estar sin trabajar por diferentes motivos, cuando surgió la posibilidad de dirigir a Santa Fe, un equipo grande de Colombia y estar en el país algo muy lindo. Lo estoy disfrutando también, ojalá podamos colmar las expectativas de la gente que confió en nosotros y la hinchada para lograr los objetivos”.

Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cómo prepararon el duelo contra Junior?

“No tuvimos muchos días de preparación ni de descanso, para trabajar lo físico buscamos recuperar, en campo trabajamos muy poco solo con imágenes. Ahora es mostrar lo que venimos haciendo todo este tiempo, esa va a ser la apuesta de mañana. Dentro del poco tiempo que hemos tenido, el equipo ha asimilado mucho lo que queremos plasmar y eso me tiene muy contento”.