Luis Javier Suárez impactó a todos en Sporting con sus goles a PSG; "extraordinario"

Luis Javier Suárez es el hombre del momento en tel fútbol internacional y, tras la victoria por 2-1 frente al PSG, sigue dando de qué hablar por las dos anotaciones que le aseguraron el triunfo a Sporting Lisboa.

En esta ocasión, otro que salió a hablar a favor del colombiano, fue su entrenador Rui Borgues, quien lo destacó y elogió por todo lo realizado dentro del terreno de juego.

“Sabíamos lo que él (Luis Suárez) nos iba a aportar, no me sorprende ni la estructura, porque sabíamos lo que nos iba a aportar en cuanto a características, personalidad, carácter. Fue un jugador especialmente importante hoy y le dije que lo íbamos a necesitar, no por los goles, sino porque este iba a ser un partido similar al del Bayern, donde hizo un gran partido”, indicó de entrada el entrenador, refiriéndose al respaldo y confianza que le tiene al delantero ‘cafetero’.

Luis Javier Suárez festejando doblete contra el PSG, por Champions League. Foto: AFP.

Pero eso no fue todo, pues también destacó la resiliencia del colombiano, quien no anotó hasta en el tramo final del encuentro, cuando le dejaron un poco de espacio de cara al arco rival: “En la primera parte no pudimos conectar al principio, pero en la segunda, consiguió muchos balones con un esfuerzo extraordinario, dentro de lo que viene haciendo. Marcó dos goles, mérito del equipo, que funcionó para eso, y tenía su propio carácter y energía, que también es importante”.



Sin embargo, Rui Borgues también destacó a todo el equipo y resaltó el sacrificio y orden táctico mostrado durante todo el partido contra los parisinos: “Sí, los jugadores titulares y los que entraron, aunque fuera por poco tiempo, fueron importantes. Alisson y Vagiannidis entraron muy bien y no tengo muchos adjetivos para elogiar a este equipo. Han estado fantásticos, con una enorme voluntad de ganar, y esta afición también merece mucho por la energía que nos transmitió cuando la necesitábamos para que los jugadores lucharan y mantuvieran este compromiso. Una victoria muy buena”.

Para concluir, el estratega de Sporting Lisboa se refirió a lo que será el último partido en Champions, donde esperan ganar y asegurar su presencia en los octavos de final, de manera directa: “Como todos los demás, será difícil, en un entorno complicado, pero estoy centrado en el Arouca. Tenemos que desconectar de esta victoria tan importante y centrarnos en el Arouca, que es nuestro objetivo en la Champions League. Así que tenemos que centrarnos en ello como nuestro principal objetivo, que es la liga, y luego pensar en el Bilbao, que será un partido difícil, en un entorno complicado, pero nuestra ambición es enorme y tengo una confianza infinita en lo que podemos hacer".