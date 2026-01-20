Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez impactó a todos en Sporting con sus goles a PSG; "extraordinario"

Luis Javier Suárez impactó a todos en Sporting con sus goles a PSG; "extraordinario"

El 'cafetero' es portada de todos los medios y tema noticioso en el fútbol internacional, tras estelar actuación contra el PSG en Champions. Ahora, su entrenador salió a elogiarlo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez; figura del triunfo 2-1 contra PSG, por Champions League.
Luis Javier Suárez; figura del triunfo 2-1 contra PSG, por Champions League.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad