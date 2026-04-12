Pablo Repetto y las dos figuras de Santa Fe que mandó a la tribuna, para duelo frente a Millonarios

Este domingo 12 de abril, Millonarios recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la jkornada 16 de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

Y justo, minutos antes de que rodara la pelota en el 'coloso de la 57'; el cuadro 'cardenal' hizo importante anuncio por medio de un comunicado oficial, en el que informó de la ausencia de dos futbolistas para este encuentro, que verán el clásico capitalino desde las tribunas del escenario deportivo.

"Andrés M. Marmolejo y Jáder Obrian irán a la tribuna para el Clásico Capitalino de la fecha 16", citó el 'león' en sus redes, dejando claro que el guardameta y extremo no fueron tenidos en cuenta por Pablo Repetto.

Es importante recalcar, que dentro de la información otorgada por el club, no se precisó si fue una decisión técnica o más un tema físico, del que se había venido hablando en los días previos al compromiso.