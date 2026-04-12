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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto y las dos figuras de Santa Fe que mandó a la tribuna, para duelo frente a Millonarios

Pablo Repetto y las dos figuras de Santa Fe que mandó a la tribuna, para duelo frente a Millonarios

Previo al clásico capitalino, el cuadro 'cardenal' hizo un comunicado a través de sus redes oficiales, informando que hay dos jugadores que no fueron tenidos en cuenta para el clásico.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Independiente Santa Fe Copa Libertadores
Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto:
AFP

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