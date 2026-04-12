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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Chelsea 0-3 Manchester City

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Chelsea 0-3 Manchester City

Manchester City fue eficaz en su visita a Stamford Bridge y se quedó con los tres puntos, mismos que le sirvieron para recortarle al Arsenal.¡ Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League!

Por: AFP
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Chelsea vs. Manchester City en acción de juego en Stamford Bridge.
Chelsea vs. Manchester City en acción de juego en Stamford Bridge.
AFP

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