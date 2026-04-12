Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Chelsea 0-3 Manchester City

El Manchester City aplastó 3-0 al Chelsea este domingo, en Londres, con dos asistencias de Rayan Cherki, y mete gran presión sobre el líder de la Premier League, el Arsenal, derrotado la víspera por el Bournemouth.

El equipo de Pep Guardiola, segundo con 64 puntos, está en condiciones de igualar al Arsenal (primero y con 70 puntos) si gana al líder el próximo domingo en casa, y al Crystal Palace, en su partido aplazado.

El Arsenal había abierto la puerta el sábado al perder 2-1 en casa contra el Bournemouth, y su perseguidor se ha colado de lleno en la batalla por el título con la ayuda de Cherki, autor de dos asistencias para Nico O'Reilly (51') y Marc Guéhi (57').

El ambiente es mucho más sombrío en el Chelsea (sexto con 48 unidades) tras esta cuarta derrota en cinco partidos de liga.



La quinta y última plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones, actualmente en manos del Liverpool (quinto, 52 puntos), se aleja a seis jornadas del final.

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Los 'blues' de Liam Rosenior se mostraron mucho más peligrosos que el City en la primera parte: Gianluigi Donnarumma se salvó gracias a un fuera de juego en un gol de Marc Cucurella (16'), se vio obligado a realizar una gran parada a un disparo de Pedro Neto (19') y a salir a los pies de Joao Pedro (33'), entre otras acciones.

Pero a la vuelta del descanso, la dinámica se invirtió de forma brusca, con las primeras grandes ocasiones para Erling Haaland y Cherki (47').

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Cuatro minutos después, el número '10' francés se deshizo de un defensa con un recorte y sirvió un centro perfecto para Nico O'Reilly, que conectó un cabezazo tras zafarse de la marca de Andrey Santos (51', 1-0).

El exjugador del Lyon, de 22 años, repitió con un pase luminoso para Marc Guéhi (57'), otro defensa goleador, después de un bonito eslalon frente al área.

El gol de la sentencia llegó a partir de un saque con la mano del portero Robert Sánchez hacia Moisés Caicedo, bien presionado por Doku, que marcó su segundo tanto de la temporada en liga, cinco meses después del primero (68').



Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo del Manchester City 0-3 sobre Chelsea