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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Crystal Palace, complacido con desempeño de Jefferson Lerma; "una actuación extraordinaria"

DT de Crystal Palace, complacido con desempeño de Jefferson Lerma; "una actuación extraordinaria"

Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, dejó palabras de elogio para Jefferson Lerma y compañía tras remontada contra Newcastle, en juego de la Premier League.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace.
Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace.
Getty Imágenes

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