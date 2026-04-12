DT de Crystal Palace, complacido con desempeño de Jefferson Lerma; "una actuación extraordinaria"

Crystal Palace tuvo una reacción extraordinaria este domingo contra el Newcastle, en compromiso de la jornada 32 de la Premier League. Uno de los 'revulsivos' y destacados en las 'águilas' fue Jefferson Lerma, a quien le cometieron el penalti que concretó Jean-Philippe Mateta para el 2-1 final ante las 'urracas', al 90+4, en el Selhurst Park Stadium. Daniel Muñoz también fue titular.

Lerma Solís no sólo fue importante en esta acción que le dio los tres puntos a su equipo, sino que además generó otras en la ofensiva, como un cabezazo que fue atajado por el arquero rival. Igualmente, el volante de la Selección Colombia estuvo acertado en la recuperación del balón, generando a su vez un buen porcentaje en pases precisos.

Luego del duelo en el Selhurst Park Stadium, Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, dejó sus impresiones de lo que fue la actuación de sus dirigidos, elogiando el trabajo de Jefferson Lerma y compañía. El estratega austriaco les dejó las respectivas felicitaciones.

Jefferson Lerma celebra con sus compañeros del Crystal Palace, en juego contra Newcastle. Getty Imágenes

"Para mí, fue una actuación extraordinaria hoy (domingo), no solo en lo futbolístico, sino también en lo psicológico. Simplemente les transmito mis felicitaciones a los jugadores, al equipo", dijo en primera instancia Glasner, en su charla con los medios de comunicación, y misma que son replicadas en la web oficial del Palace.



A continuación, el DT del elenco del sur de Londres aseguró que fue un primer tiempo complicado frente a Newcastle, pero que los suyos supieron revertir la situación en el complemento. Crystal Palace marcó los dos goles a los minutos 80 y 90+4; siendo Mateta el autor de la celebración.

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"Fue una primera parte muy igualada, con pocas ocasiones. Luego hubo una situación en la que se pusieron 1-0 arriba justo antes del descanso, y después remontar contra un equipo como el Newcastle, dándoles solo dos oportunidades en toda la segunda parte… ya sabes lo difícil que es con toda su velocidad y lo buenos que son en las transiciones. Necesitábamos jugar hacia adelante y crear oportunidades. Fue realmente genial de ver. Siempre lo es, pero hoy (domingo), y también el jueves, es una victoria de equipo importantísima", sostuvo Glasner.

El técnico del Palace también se refirió a los cambios que hizo, pensando en la vuelta de los cuartos de final por la Conference League frente a la Fiorentina.

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"De nuevo, un gran impacto desde el banquillo. El plan era rotar un poco, tener piernas frescas. Al final, creo que es lo mismo, merecíamos ganar. Pudimos haber empatado con el cabezazo de Jeff Lerma y defendimos muy bien otra vez. Tres puntos magníficos. Sí JP (Mateta) marcó los dos goles, pero como ya he dicho, para mí fue un gran esfuerzo de equipo", concluyó.