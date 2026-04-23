Pelea entre hinchas de Junior y Nacional, en Bogotá, dejó dos muertos; revelaron detalles

En la noche del miércoles 22 de abril, se presentó un enfrentamiento entre los mal llamados hinchas del fútbol, dejando un saldo de dos fallecidos y varios heridos. Todo pasó en el centro de Bogotá, luego de una reunión que se realiza todas las semanas, exactamente los días miércoles, en el sector de la Rebeca.

Allí, decenas de hinchas de Atlético Nacional se acercan con el fin de planificar lo que serán los viajes para acompañar al equipo a lo largo y ancho del país. Varios de estos aficionados se desplazaron hacia la zona del Santa Fe, que es la zona de tolerancia de la capital, y se encontraron con seguidores del Junior de Barranquilla.

Según contaron las autoridades, algunos de ellos tenían armas de fuego y otros armas blancas. En medio de esa batalla campal, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas y fue de gravedad, en el sector de los Mártires. La policía acudió y entregó algunas declaraciones de lo acontecido, dando detalles.

"Lamentablemente, se presentó un hecho de intolerancia donde se enfrentaron las dos barras. El inicio de esto se generó porque los de Junior le dijeron a los de Nacional que no deberían estar ahí, se da una discusión, persecución y se agreden. Hubo tres heridos con arma de fuego y otras tres con armas cortopunzantes", revelaron.



Atlético Nacional le ganó a Junior en el Romelio Martínez en Liga BetPlay I-2026. Colprensa

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Pero no fue lo único que comentaron al respecto. "Tanto los heridos como los muertos son los de Nacional, nadie de Junior. Estamos con el equipo de investigación y el CTI para dar con el paradero de los que hicieron esto. Infortunadamente, no pudimos capturarlos, pero se está trabajando en ello para tomar las medidas", añadieron.

"No era la primera vez que los aficionados de Atlético Nacional se reunían en esta zona y hasta el momento nunca había pasado nada de esto. Tristemente, fueron agredidos", sentenció el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.