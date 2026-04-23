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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pelea entre hinchas de Junior y Nacional, en Bogotá, dejó dos muertos; revelaron detalles

Pelea entre hinchas de Junior y Nacional, en Bogotá, dejó dos muertos; revelaron detalles

Las autoridades ya se pronunciaron y contaron por qué empezó todo, cómo ocurrieron los hechos y en qué va la búsqueda de los responsables de este acto de intolerancia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Hinchas de Atlético Nacional fallecieron, tras pelea con aficionados de Junior de Barranquilla
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Archivo de Colprensa / Captura de pantalla Noticias Caracol

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