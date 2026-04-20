Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-0 Bucaramanga

La jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 está bajando su telón este lunes 20 de abril y en el estadio Palogrande, Once Caldas se hizo fuerte junto su hinchada y le ganó 2-1 a Inter de Bogotá. Horas más tardes, Atlético Nacional superó 2-0 a Atlético Bucaramanga, en el Atanasio Girardot.

Luis Sánchez puso en ventaja al 'blanco blanco' a los 41 minutos. En la segunda parte, al 48', Fabricio Sanguinetti puso la paridad para los capitalinos. Finalmente, al 68', Mateo Zuleta anotó el tanto del triunfo para los 'manizalitas'.

En Medellín, Nacional y Bucaramanga se sacaron chispas, pero la victoria fue 'verdolaga'. Tras un primer tiempo sin opciones claras, en la segunda parte, el local fue más efectivo. Andrés Felipe Román abrió la cuenta al 57' y sobre el final, al 89', Marlos Moreno anotó el gol de la tranquilidad.



Fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali

Jaguares 2-3 Deportivo Pasto

Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira

Fortaleza 2-0 Águilas Doradas

Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo

Alianza FC 0-1 Independiente Medellín

Junior 2-0 Llaneros

América de Cali 3-1 Millonarios

Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá

Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026