Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-0 Bucaramanga

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-0 Bucaramanga

Este lunes 20 de abril, en el cierre de la fecha 17 del fútbol colombiano, Once Caldas venció a Internacional de Bogotá y Atlético Nacional superó a Atlético Bucaramanga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Nacional vs. Bucaramanga - Fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Nacional vs. Bucaramanga - Fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad