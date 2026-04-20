Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-0 Bucaramanga

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 está bajando su telón este lunes 20 de abril y en el estadio Palogrande, Once Caldas se hizo fuerte junto su hinchada y le ganó 2-1 a Inter de Bogotá. Horas más tardes, Atlético Nacional superó 2-0 a Atlético Bucaramanga, en el Atanasio Girardot.
Luis Sánchez puso en ventaja al 'blanco blanco' a los 41 minutos. En la segunda parte, al 48', Fabricio Sanguinetti puso la paridad para los capitalinos. Finalmente, al 68', Mateo Zuleta anotó el tanto del triunfo para los 'manizalitas'.
En Medellín, Nacional y Bucaramanga se sacaron chispas, pero la victoria fue 'verdolaga'. Tras un primer tiempo sin opciones claras, en la segunda parte, el local fue más efectivo. Andrés Felipe Román abrió la cuenta al 57' y sobre el final, al 89', Marlos Moreno anotó el gol de la tranquilidad.
Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali
Jaguares 2-3 Deportivo Pasto
Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira
Fortaleza 2-0 Águilas Doradas
Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo
Alianza FC 0-1 Independiente Medellín
Junior 2-0 Llaneros
América de Cali 3-1 Millonarios
Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá
Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga
|Pos
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|17
|13
|1
|3
|+22
|35:13
|40
|2
|Deportivo Pasto
|17
|10
|4
|3
|+6
|25:19
|34
|3
|Junior Barranquilla
|17
|10
|1
|6
|+6
|26:20
|31
|4
|Tolima
|17
|8
|6
|3
|+12
|26:14
|30
|5
|Once Caldas
|17
|7
|8
|2
|+8
|28:20
|29
|6
|América
|16
|8
|3
|5
|+9
|22:13
|27
|7
|Inter de Bogotá
|17
|6
|7
|4
|-2
|21:23
|25
|8
|Santa Fe
|17
|5
|8
|4
|+4
|24:20
|23
|9
|Deportivo Cali
|17
|6
|5
|6
|+3
|18:15
|23
|10
|Bucaramanga
|17
|5
|7
|5
|+7
|23:16
|22
|11
|Millonarios
|17
|6
|4
|7
|+6
|27:21
|22
|12
|Águilas Doradas
|17
|6
|4
|7
|-6
|16:22
|22
|13
|Llaneros
|17
|4
|9
|4
|0
|17:17
|21
|14
|Independiente Medellín
|16
|5
|5
|6
|0
|22:22
|20
|15
|Fortaleza
|16
|4
|7
|5
|-4
|19:23
|19
|16
|Cúcuta
|17
|3
|6
|8
|-11
|21:32
|15
|17
|Alianza Valledupar
|17
|3
|6
|8
|-14
|11:25
|15
|18
|Boyacá Chicó
|16
|4
|2
|10
|-14
|12:26
|14
|19
|Jaguares
|17
|4
|2
|11
|-15
|16:31
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|0
|7
|10
|-17
|14:31
|7