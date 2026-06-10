"En la Selección Colombia hay jugadores que pasan un buen momento, como es el caso de Puerta"

La Selección Colombia se acerca a su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, y mientras tanto, siguen las opiniones y los respaldos para Néstor Lorenzo y sus jugadores, como en el caso de Larry Vásquez, quien tiene varios excompañeros en la convocatoria de la 'tricolor' en el certamen orbital, como lo son Álvaro Montero, Johan Mojica, Willer Ditta y Carlos Andrés Gómez.

Por eso, en charla con Gol Caracol, el experimentado mediocampista de primera línea se refirió a los futbolistas que juegan en su posición, a cómo ve al combinado nacional de cara al torneo FIFA y sobre sus colegas con los que compartió en diferentes equipos.

¿Cómo ve el presente de la Selección Colombia?

"Yo siempre he sido muy positivo y muy expectante con la Selección Colombia, a pesar de que seguramente haya selecciones mejores. Pero bueno, el sentido patrio, nuestra bandera, siempre va a generar esa expectativa, nuestras mejores energías y los mejores deseos para la selección. Yo creo que estamos en un grupo bastante accesible, un grupo en el que podemos pasar a la siguiente ronda, al menos en el papel, aunque cada partido es diferente. Pero con la misma ilusión que tienen todos los colombianos, así estoy yo, esperando que llegue el partido para sentarme a verlo. Mientras duermo a mi niña, voy a estar pendiente del encuentro"



¿Cómo ve a estos mediocampistas que juegan en su posición?

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"El hecho de que yo sea volante también me genera una expectativa especial sobre los jugadores que están en mi posición. Pero, como lo has dicho, la presencia de Lerma es muy importante para el equipo. Es un hombre que físicamente está muy bien preparado y ayuda bastante en la recuperación, en los respaldos y en las coberturas. Luego estará el que elijan para acompañar a Jefferson, alguien que le dé un poco más de ritmo al equipo desde la mitad de la cancha. Pero yo creo que los que se llevaron son jugadores de calidad, gente muy valiosa. Se encuentran pasando por buenos momentos, como es el caso de Puerta, que viene de ascender en el fútbol español. Los demás también están haciendo cosas buenas y ojalá que esa condición, tanto física como mental, esté al servicio de la selección y de este Mundial".

Larry Vásquez, jugador de Millonarios. Foto: Colprensa

¿Tiene varios amigos y excompañeros en la Selección Colombia?

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"Estoy muy contento por mis compañeros: Álvaro, Ditta, Mojica y Carlos Gómez. Yo creo que se merecen bastante estar en la selección. Yo a Johan lo conozco desde que teníamos 18 o 19 años. No hablamos todos los días, pero trato de comunicarme con él cada vez que puedo. Con Álvaro hablé hace poco porque le pedí un favor, entonces le escribí. Con Carlos no he tenido mucho contacto recientemente y con Willer he tenido alguna interacción en redes sociales".

¿Qué mensaje envía a la Selección Colombia?

"Así como a ellos, les mando un mensaje a todos los jugadores de la Selección Colombia. Están representando a un gran país, un país que está atravesando momentos muy difíciles, pero que, a la vez, encuentra en pequeños detalles, como un Mundial, motivos para alegrarse.Les deseo lo mejor. Espero que disfruten esta experiencia, que den lo mejor de sí y que puedan regalarle muchas alegrías a todos los colombianos. Los mejores deseos, que Dios los bendiga y que les vaya súper bien".