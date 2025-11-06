Jhon Durán sumó minutos en el 0-0 del Fenerbahçe contra Viktoria Plzen; hubo polémica jugada

Jhon Durán sumó minuos este jueves con Fenerbahçe que visitó el césped de juego del Doosan Arena para enfrentar al Viktoria Plzen, en compromiso válido por la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Europa League. El marcador terminó en tablas, 0-0, pero en los últimos minutos se presentó una acción polémica a favor del cuadro turco.

El exAston Villa ingresó al minuto 59 en lugar de Youssef En-Nesyri con la firme intención de crear jugadas en ataque que le permitiesen a su club inclinar la balanza a su favor. Recibió tarjeta amarilla al 82' por protestar al árbitro de la contienda, e igualmente, recibió una falta en el área que sus compañeros en los 'canarios amarillos' reclamaron como penalti.

En la jugada, Durán fue agarrado de la camiseta por un defensor central del conjunto checo, pero tras la revisión en el VAR, el colegiado determinó que no era penalti. La explicación del juez central fue que el artillero 'cafetero' cometió falta primero.

La acción de la falta a Jhon Durán en Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe por la Europa League. Foto captura de video de pantalla.

Fenerbahçe suma 7 puntos en la clasificación general de la Europa League, tras cuatro jornadas disputadas.

Bu adam devlet kanalında spor programı yapıp pozisyon yorumluyor inanılmaz! Jhon duran rakibin üstünden formayı çekip almış resmen ama devamında rakip onu çekince çok net penaltı he? Vay aq. https://t.co/wNiy8brJg7 pic.twitter.com/8AcThPIPbH — Mitra (@araklimen) November 6, 2025

Otros resultados de la jornada en la Europa League:

Noche de jueves positiva en competiciones europeas para los equipos españoles: el Celta de Vigo y el Real Betis se impusieron en sus duelos de Europa League. En los 'verdiblancos' jugó Nelson Deossa, mientras que el 'Cucho' Hernández fue suplente.

Pese a contar con grandes nombres del fútbol europeo y con alguno que otro campeón de la Copa de Europa, la Europa League está liderada... por el equipo danés Midtjylland, que suma pleno de victorias.

En la ciudad de Herning, los 'Lobos' daneses destrozaron 3-1 a todo un campeón de Europa (1967), el Celtic Glasgow escocés. Con tres zarpazos en menos de diez minutos (33', 35', 41'), el Midtjylland noqueó a los visitantes, que solo pudieron responder de penal en la recta final del partido (81').

Procedente de la fase de clasificación, en la que superó entre otros al también escocés Hibernian, el club danés es el único equipo que ha ganado sus cuatro partidos, y lidera la tabla con dos puntos de ventaja sobre el Friburgo alemán, que remontó para ganar 3-1 en Niza.

El Celta de Vigo, aupado por un doblete de Pablo Durán, salió victorioso 3-0 de su visita al Dinamo de Zagreb, y gracias a su tercera victoria ocupa la cuarta posición, acercándose al objetivo de terminar la fase de grupo único entre los primeros ocho equipos para acceder directamente a octavos de final.

Cerca está también el Real Betis, que luego de vencer 2-0 en Sevilla al Lyon francés (7º), se queda en 9ª posición. El brasileño Antony anotó su sexto gol en 10 partidos disputados con los verdiblancos esta temporada entre todas las competiciones.