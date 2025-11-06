Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Jhon Durán sumó minutos en el 0-0 del Fenerbahçe contra Viktoria Plzen; hubo polémica jugada

Jhon Durán sumó minutos en el 0-0 del Fenerbahçe contra Viktoria Plzen; hubo polémica jugada

El delantero colombiano ingresó en la parte complementaria en el partido de la Europa League jugado este jueves en el Doosan Arena. Jhon Durán estuvo involucrado en acción que revisó el VAR.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2025
Jhon Durán en acción de juego en el partido Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe por la Europa League.
