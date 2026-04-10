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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pereira vs. Once Caldas, suspendido por desmanes; hubo caos en las tribunas

Pereira vs. Once Caldas, suspendido por desmanes; hubo caos en las tribunas

Durante el duelo entre Pereira y Once Caldas, aficionados de ambas hinchadas tuvieron fuerte cruce en las tribunas, provocando delicada situación, que provocó la suspensión parcial del juego.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Suspensión del Pereira vs. Once Caldas, por desmanes en las tribunas.
Suspensión del Pereira vs. Once Caldas, por desmanes en las tribunas.
Foto: Pantallazo de X.

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