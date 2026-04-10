Pereira vs. Once Caldas, suspendido por desmanes; hubo caos en las tribunas

Este viernes 10 de abril, Pereira y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Santiago de las Atalayas, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

No obstante, sobre el final del juego se presentó difícil situación en las tribunas del escenario deportivo, donde las hinchadas de ambos equipos protagonizaron 'caliente' cruce, siendo necesaria la suspensión parcial del encuentro.

Y es que, en la previa, el encuentro ya tenía su 'picante', más allá de ser uno de los clásicos del 'eje cafetero'. Cabe destacar que durante la semana el conjunto de Manizales estuvo realizando publicaciones en las redes sociales, en las que 'cargaba' a los 'matecañas', llamándolos sus hijos y desatando toda la rabia de la hinchada pereirana.

La hinchada del Pereira generó violencia en Yopal, salieron a pelear al final del partido contra los hinchas del Once Caldas pasando por encima del público familiar, ya no más inadaptados en el fútbol colombiano 😡⚽️ pic.twitter.com/eb0WExfDgE — Juancho Fut (@juanchoFut_) April 10, 2026

Además, teniendo en cuenta que la actualidad deportiva de los de Risaralda no es la mejor, todo el escenario se prestó para agarrar a Deportivo Pereira como blanco de burlas en redes sociales, especialmente por toda la fanaticada del 'blanco blanco'.



Evidentemente, en el campo las cosas no fueron diferentes y, a pesar de las diferencias deportivas y administrativas que pasan ambas instituciones; se vio un encuentro muy parejo, con opciones para ambas escuadras y oportunidades de ganarlo para los dos.

Tras los disturbios en el partido Pereira - Once Caldas, en Yopal, la policía sacó a a las personas del estadio a pesar que no se acabado el partido.



Una lamentable imagen de violencia dentro del fútbol colombiano otra vez. pic.twitter.com/cZ5NcB4ELX — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) April 10, 2026

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Sin embargo, sobre el final del juego, las hinchadas se cruzaron en las tribunas del estadio de Yopal, donde protagonizaron una pelea, que culminó con la suspensión parcial del encuentro, ya que hubo hasta invasión de campo; según lo cuentan varias personas presentes en el estadio Santiago de las Atalayas.