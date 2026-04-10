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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 0-0 Once Caldas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 0-0 Once Caldas

En el estadio Santiago de las Atalayas, de Yopal, se jugó una nueva edición de este clásico, por la Liga BetPlay I-2026, que no tuvo goles, pero sí desmanes en las tribunas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Once Caldas y Deportivo Pereira jugaron por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026
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