Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 0-0 Once Caldas

Después de unos días de torneos internacionales, con la Copa Libertadores y Sudamericana, regresó la acción en la Liga BetPlay I-2026. Este viernes 10 de abril, el telón se abrió con el imperdible clásico entre Deportivo Pereira y Once Caldas, en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal. Había expectativas, pero quedaron en deuda.

A pesar de que ambos equipos generaron opciones de peligro y tuvieron cómo abrir el marcador, no estuvieron finos en la definición y eso llevó a que firmaran un pálido 0-0. De hecho, lo más llamativo fue la expulsión de un jugador del 'blanco blanco', cuando se jugaba el minuto 90; estamos hablando de Juan Felipe Castaño.

Ahora, lo reprochable y lamentable sucedió afuera del terreno de juego. Justamente, cuando se presentó la roja, en las gradas hubo desmanes y peleas entre ambas hinchadas. Eso llevó a que el encuentro se suspendiera por varios minutos, mientras que la policía ponía orden y tomaba el control de la situación que alarmó a todos.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 0-0 Once Caldas

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 15 +19 34 2 Pasto 15 +4 28 3 Tolima 15 +11 27 4 Once Caldas 16 +7 26 5 Junior 15 +1 25 6 América 15 +7 24 7 Deportivo Cali 15 +4 22 8 Águilas Doradas 15 -1 22 9 Internacional de Bogotá 15 -2 22 10 Millonarios 15 +8 21 11 Llaneros 15 +2 20 12 Bucaramanga 15 +4 19 13 Santa Fe 15 -1 19 14 Medellín 14 0 17 15 Fortaleza 15 -6 16 16 Cúcuta 16 -6 15 17 Alianza 15 -12 15 18 Jaguares 16 -14 14 19 Boyacá Chicó 14 -10 11 20 Deportivo Pereira 16 -15 7

Suspensión del Pereira vs. Once Caldas, por desmanes en las tribunas. Foto: Pantallazo de X.

Programación de partidos de la Liga BetPlay I-2026

Pasto vs. Tolima

Día: viernes 10 de abril.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Libertad.

Jornada: fecha 16.



Águilas Doradas vs. Junior

Día: sábado 11 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario.

Jornada: fecha 16.

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Medellín vs. Nacional

Día: sábado 11 de abril.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Jornada: fecha 16.

Millonarios vs. Santa Fe

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Jornada: fecha 16.

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Cali vs. Llaneros

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Jornada: fecha 9.

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Departamental Américo Montanini.

Jornada: fecha 16.

Internacional de Bogotá vs. Alianza

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Jornada: fecha 16.