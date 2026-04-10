Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 0-0 Once Caldas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Después de unos días de torneos internacionales, con la Copa Libertadores y Sudamericana, regresó la acción en la Liga BetPlay I-2026. Este viernes 10 de abril, el telón se abrió con el imperdible clásico entre Deportivo Pereira y Once Caldas, en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal. Había expectativas, pero quedaron en deuda.
A pesar de que ambos equipos generaron opciones de peligro y tuvieron cómo abrir el marcador, no estuvieron finos en la definición y eso llevó a que firmaran un pálido 0-0. De hecho, lo más llamativo fue la expulsión de un jugador del 'blanco blanco', cuando se jugaba el minuto 90; estamos hablando de Juan Felipe Castaño.
Ahora, lo reprochable y lamentable sucedió afuera del terreno de juego. Justamente, cuando se presentó la roja, en las gradas hubo desmanes y peleas entre ambas hinchadas. Eso llevó a que el encuentro se suspendiera por varios minutos, mientras que la policía ponía orden y tomaba el control de la situación que alarmó a todos.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|15
|+19
|34
|2
|Pasto
|15
|+4
|28
|3
|Tolima
|15
|+11
|27
|4
|Once Caldas
|16
|+7
|26
|5
|Junior
|15
|+1
|25
|6
|América
|15
|+7
|24
|7
|Deportivo Cali
|15
|+4
|22
|8
|Águilas Doradas
|15
|-1
|22
|9
|Internacional de Bogotá
|15
|-2
|22
|10
|Millonarios
|15
|+8
|21
|11
|Llaneros
|15
|+2
|20
|12
|Bucaramanga
|15
|+4
|19
|13
|Santa Fe
|15
|-1
|19
|14
|Medellín
|14
|0
|17
|15
|Fortaleza
|15
|-6
|16
|16
|Cúcuta
|16
|-6
|15
|17
|Alianza
|15
|-12
|15
|18
|Jaguares
|16
|-14
|14
|19
|Boyacá Chicó
|14
|-10
|11
|20
|Deportivo Pereira
|16
|-15
|7
Pasto vs. Tolima
Día: viernes 10 de abril.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: La Libertad.
Jornada: fecha 16.
Águilas Doradas vs. Junior
Día: sábado 11 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Cincuentenario.
Jornada: fecha 16.
Publicidad
Medellín vs. Nacional
Día: sábado 11 de abril.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Jornada: fecha 16.
Millonarios vs. Santa Fe
Día: domingo 12 de abril.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín.
Jornada: fecha 16.
Publicidad
Cali vs. Llaneros
Día: domingo 12 de abril.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Jornada: fecha 9.
Bucaramanga vs. Boyacá Chicó
Día: domingo 12 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Departamental Américo Montanini.
Jornada: fecha 16.
Internacional de Bogotá vs. Alianza
Día: domingo 12 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Jornada: fecha 16.