River se jugará "la final del mundo" contra Santa Fe, en los octavos de final, de Sudamericana

A horas de que ruede la pelota en el estadio Monumental, este miércoles 26 de agosto; en territorio argentino hablan sobre lo que será el encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final, por la Copa Sudamericana.
Y es que, después de la igualdad 2-2 frente a Vélez, en el rentado local; a Eduardo Coudet y sus dirigidos les han caído fuertes críticas y mucha presión, por el rendimiento mostrado durante este inicio del segundo semestre.
No obstante, pese al hostil panorama que se presenta para la 'banda cruzada'; el 'Chacho' todavía tiene una oportunidad de oro para reivindicarse con su hinchada, dirigentes y más. Sin embargo, al frente tendrá un Independiente Santa Fe que va a al todo o el nada por su pase a la siguiente fase del certamen continental.
🤦🏻♂️🤔 Chacho, entraste en un partido a partido. No hay más margen de error. pic.twitter.com/c1nUgY8Cnv— RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) August 24, 2026
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"Esto es insostenible; el miércoles, si ganas vas a seguir, pero si pierdes te vas. Es una final del mundo, un mata a mata, es ganar o perder, no hay más vuelta", citaron en una columna realizada por el medio partidario 'La Página Millonaria', en donde le dieron un ultimátum al entrenador argentino, que se juega más que un triunfo, tres puntos y una clasificación contra los colombianos.
En el duelo frente a Santa Fe está la continuidad o no de Eduardo Coudet al mando del proyecto 'millonario', que hasta ahora ha dejado una final perdida de Liga y un complicado inicio de semestre.
¡El empate contra Vélez agudizó la crisis!
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Luego de ir ganando por 2-0 frente a Vélez, en la primera parte; que River haya terminado empatando por 2-2 en casa este juego, es un hecho que la hinchada de la 'banda cruzada' no perdona, pero especialmente al entrenador Coudet.
"Entraste en el partido a partido 'Chacho', por más que yo considere que, lamentablemente, es un fin de ciclo pase lo que pase, ganes, empates o pierdas contra Santa Fe. Porque lo mejor para vos es lo mejor para River, pero ya está; sos técnico de River 'Chacho', para meter mano en lo bueno y en lo malo, para darle una identidad al equipo, para hacerlo jugar mejor a River y, para cuando ves que los futbolistas no pueden levantar la pierna, ahí meter un cambio", dijeron en 'La Página Millonaria', criticando fuertemente al estratega de 51 años.
Incluso, en la misma columna, donde dieron desarrollo a lo que fue la igualdad 2-2 contra Vélez, el encuentro pasado; en dicho medio partidario hicieron evidente su sentir de un ciclo cumplido: "Qué te voy a explicar a vos si sos un técnico de hace muchísimo tiempo, viviste y naciste prácticamente dentro de una cancha; y eso es lo que me preocupa. Si te sobrepasó el mundo River, bueno, tendrás que hacerte cargo".
El duelo entre River y Santa Fe se disputará este miércoles 26 de agosto, en el estadio Monumental, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).