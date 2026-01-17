Polémica de Arturo Reyes, tras caída de Pereira contra Llaneros; "le dañó el esmalte de las uñas"

Arturo Reyes no ocultó su desazón por los errores arbitrales del compromiso que enfrentó a su equipo, Deportivo Pereira, frente a Llaneros el viernes anterior, en cumplimiento de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El duelo, que se llevó a cabo a puerta cerrada en el estadio Centenerio de la ciudad de Armenia, estuvo marcado por polémicas decisiones en el VAR.

La escuadra de la 'media Colombia' se quedó con los tres puntos en el bolsillo, tras vencer 0-2 al 'matecaña' con anotaciones de Daniel Mantilla y Jhon Vásquez. Pero finalizada la contienda, el DT del conjunto que auspició como local no se quedó callado y se refirió con un tinte de sarcasmo a la actuación del cuerpo arbitral encabezado por Ricardo Pabón. Reyes Montero habló de la expulsión de Gustavo Torres y de la mano que sancionaron como penalti, misma que selló el triunfo para Llaneros.

Gustavo Torres se fue expulsado en Deportivo Pereira vs. Llaneros por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

"Hay mucha frustración, yo estaba tranquilo durante el partido. No reclamé nunca las dos acciones, porque supuestamente fueron al VAR a revisar, pero ya después de mirarlas en el camerino le dije a Gustavo Torres que si podía ir a pedirle disculpas a Riascos, jugador de Llaneros, que creo que le dañó el esmalte de las uñas. No pasó absolutamente nada, ni para amarilla es", comenzó diciendo Arturo Reyes en su intervención con los medios de comunicación.

A continuación, el estratega del Pereira se refirió a la siguiente jugada polémica: "Y la otra acción del penal, la mano está de apoyo, va resbalando, ni siquiera cambia la dirección del balón".

Hay que precisar que para esta contienda de la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, Jhon Ospina fue el encargado en el VAR.

"Tengo en mi teléfono cualquier cantidad de mensajes de gente en Colombia, jugadores, exjugadores, periodistas, y todos me dicen lo mismo”, concluyó Reyes sobre la actuación del árbitro central Ricardo Pabón y Ospina, en el VAR.

La molestia de Arturo Reyes por dos decisiones arbitrales equivocadas que perjudicaron notablemente al Deportivo Pereira en la derrota 2-0 ante Llaneros FC, en Armenia, en la primera fecha de la Liga I. Tiene razón el técnico samario. pic.twitter.com/SRp2KTd344 — Rafael Castillo V. (@Rajocavi) January 17, 2026

¿Qué dijeron los expertos arbitrales sobre estas jugadas?

"Iniciamos mal. En el juego Pereira vs. Llaneros ante el mal llamado del VAR, el árbitro debutante Ramiro Pabón expulsó precipitadamente a Torres del 'matecaña'. El punto de contacto fue en el pie, y además, recoge la pierna tratando de evitar el contacto de intensidad media. No era roja", precisó en su cuenta en 'X', el analista arbitral José Borda.

INICIAMOS MAL

En el juego PEREIRA vs LLANEROS ante el MAL llamado del VAR el árbitro debutante Ramiro Pabón expulsó precipitadamente a Torres del Matecaña, el punto de contacto fue en el pie y ademas recoge la pierna tratando de evitar el contacto de intensidad media. NO ERA ROJA pic.twitter.com/qmMAxK1pOf — Jose Borda (@Borda_analista) January 17, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Pereira en Liga BetPlay I-2026?

Será este sábado 24 de enero cuando se enfrente a Fortaleza por la segunda fecha. El balón rodará a las 2:00 de la tarde.