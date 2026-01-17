Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa encendió las alarmas en Real Betis; no estará contra Villarreal por Liga de España

Nelson Deossa encendió las alarmas en Real Betis; no estará contra Villarreal por Liga de España

Desde el conjunto 'verdiblanco' reportaron novedades sobre Nelson Deossa, de cara al juego que tendrá Betis este sábado frente al Villarreal. ¡Acá que pasó con el colombiano!

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Real Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Real Betis.
Getty

