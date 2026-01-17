Nelson Deossa encendió las alarmas en Real Betis; no estará contra Villarreal por Liga de España

El centrocampista colombiano Nelson Deossa, quien sufre un cuadro febril por una amigdalitis, es baja de última hora en la convocatoria del técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este sábado 17 de enero frente al Villarreal en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El club 'verdiblanco' informó este sábado en sus redes sociales de la salida del oriundo de Marmato (Caldas), debido a este contratiempo, de la lista de citados que facilitó el viernes anterior Pellegrini, en la que le sustituye el centrocampista Dani Pérez, quien juega con el filial bético en la Primera RFEF.

Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe. Getty Images.

Entre los veinte convocados también es novedad el regreso del lateral derecho canterano Ángel Ortiz, ya recuperado de la contractura muscular sufrida la pasada jornada en Oviedo y por la que se perdió el partido del pasado miércoles contra el Elche en la Copa del Rey.



Siguen de baja por distintas lesiones el mediapunta Isco Alarcón, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, los laterales Héctor Bellerín y el hispanodominicano Junior Firpo, y sus internacionales con Marruecos, el centrocampista Sofyan Amrabat y el extremo Ez Abde, que disputan este domingo con su selección la final de la Copa de África frente a Senegal.

La convocatoria del Betis la forman los arqueros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, Diego LLorente, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez y Aitor Ruibal; los centrocampistas Altimira, Fornals, Riquelme, Lo Celso, Marc Roca y Dani Pérez; y los atacantes Antony, Chimy Ávila, Bakambu y Pablo García.

https://t.co/dyNWHmzPDS — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 17, 2026

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Villarreal por la Liga de España?

Este partido por la jornada 20 del presente campeonato 'bérico' está pactado a iniciar a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla. Betis suma 29 puntos en la clasificación general, por los 41 enteros de su rival.