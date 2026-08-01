Polémica en Nacional vs Cali femenino; jugadora jaló del cabello a rival y cometió penalti

Deportivo Cali femenino visitó a Atlético Nacional, este sábado, en la liga femenina colombiana y consiguió una victoria 1-2, pero además del triunfazo de las 'verdiblancas', hubo una polémica en el tramo final del compromiso que dejó un 'lunar' en este compromiso.

Al minuto 90 Maria Camila Ceballos logró adelantarse y ganarle la pelota a la arquera del cuadro vallecaucano y quedar dentro del área lista para definir, sin embargo, Jessica Bermeo la tomó del cabella, se lo jaló y la tiró al piso.

La pelota no alcanzó a entrar pero la juez del partido de Nacional vs Cali no dudó en expulsar a Bermeo y pitar pena máxima para las antioqueñas. Sin embargo, la guardameta Valentina González se lució y tapó el remate desde los once pasos y las caleñas aseguraron la victoria de visitantes.

Deportivo Cali ganando 1-2 en Medellín contra Nacional (que venía líder), minuto 90 se va sola la delantera de Nacional y la defensora le hace penal JALÁNDOLE EL PELO JAJAJAJAJAJA, para hacer todo más épico, la arquera titular había salido lesionada 5 minutos antes y la suplente… pic.twitter.com/ZwnD6fkhsR — REGALITÁ (@MioDiavoli) August 1, 2026

Eso sí, en redes sociales causó indignación la manera en la que actuó la jugadora de las vallecaucanas para detener a la futbolista rival.



Los goles de la victoria del Deportivo Cali fueron de Valeria Cárdenas y Lorena Cobos, mientras que para Atlético Nacional descontó Jylis Corena, para el 1-2 definitivo en el marcador.