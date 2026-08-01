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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica en Nacional vs Cali femenino; jugadora jaló del cabello a rival y cometió penalti

Polémica en Nacional vs Cali femenino; jugadora jaló del cabello a rival y cometió penalti

Este sábado en el partido de la liga femenina colombiana se dio esta discutida acción, al minuto 90, con Jessica Bermeo siendo expulsada por frenar a una rival sujetándola del pelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Nacional vs Cali femenino
Nacional vs Cali femenino
Nacional Oficial

Deportivo Cali femenino visitó a Atlético Nacional, este sábado, en la liga femenina colombiana y consiguió una victoria 1-2, pero además del triunfazo de las 'verdiblancas', hubo una polémica en el tramo final del compromiso que dejó un 'lunar' en este compromiso.

Carlos Cuesta
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Al minuto 90 Maria Camila Ceballos logró adelantarse y ganarle la pelota a la arquera del cuadro vallecaucano y quedar dentro del área lista para definir, sin embargo, Jessica Bermeo la tomó del cabella, se lo jaló y la tiró al piso.

La pelota no alcanzó a entrar pero la juez del partido de Nacional vs Cali no dudó en expulsar a Bermeo y pitar pena máxima para las antioqueñas. Sin embargo, la guardameta Valentina González se lució y tapó el remate desde los once pasos y las caleñas aseguraron la victoria de visitantes.

Eso sí, en redes sociales causó indignación la manera en la que actuó la jugadora de las vallecaucanas para detener a la futbolista rival.

Los goles de la victoria del Deportivo Cali fueron de Valeria Cárdenas y Lorena Cobos, mientras que para Atlético Nacional descontó Jylis Corena, para el 1-2 definitivo en el marcador.

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