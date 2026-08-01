Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-2 Tolima

La segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026 ha tenido de todo. Todo empezó el pasado jueves 30 de julio con el empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga, donde anotó Fabián Sambueza, y Llaneros, para el que se reportó Francisco Meza. Después, el viernes 31, en el estadio Metropolitano de Techo, se firmó otra igualdad, pero fue entre Fortaleza y Deportivo Pereira, sin goles, por 0-0.

Ahora, este sábado 1 de agosto, la acción inició a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), con el duelo de Deportivo Pasto y Águilas Doradas. Allí, la visita sorprendió en el estadio La Libertad, de la mano de Javier Mena y Anthony Vásquez, mientras que el jugador que descontó para el local fue Jorge Obregón. Cabe aclarar que Matías Pisano vio la roja en el 'volcánico', sobre el minuto 69.

Luego llegó el momento de ver fútbol en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Alianza empezó ganando con anotación de Felipe Pardo, pero Deportes Tolima lo dio vuelta. Primero, Luis Sandoval infló las redes, tras un cobro desde el punto blanco del penalti; y, luego, Jorge Cabezas Hurtado, al 90+4', cuando se creía que terminaría en empate, le dio el triunfo por 2-1 al 'vinotinto y oro'.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Posición Club PJ DG PTS 1 Águilas Doradas 2 +2 6 2 Tolima 2 +2 6 3 Bucaramanga 2 +1 4 4 Llaneros 2 +1 4 5 Once Caldas 1 +4 3 6 América 1 +2 3 7 Deportivo Cali 1 +2 3 8 Medellín 1 +1 3 9 Fortaleza 2 0 2 10 Alianza 2 -1 1 11 Deportivo Pereira 2 -1 1 12 Atlético Nacional 0 0 0 13 Boyacá Chicó 0 0 0 14 Junior 1 -1 0 15 Santa Fe 1 -1 0 16 Millonarios 1 -1 0 17 Pasto 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares 1 -2 0 20 Cúcuta 1 -4 0

Alianza y Deportes Tolima jugaron en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Deportes Tolima

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Medellín vs. Cali

Día: sábado 1 de agosto.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Junior vs. Millonarios

Día: sábado 1 de agosto.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

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Jaguares vs. Nacional

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Jaraguay.

América vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Pascual Gerrero.

Santa Fe vs. Once Caldas

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.