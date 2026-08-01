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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-2 Tolima

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-2 Tolima

Cuarto partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026, disputado en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde el 'pijao' sorprendió en el último minuto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Alianza y Deportes Tolima se enfrentaron en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026
Alianza y Deportes Tolima se enfrentaron en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026 ha tenido de todo. Todo empezó el pasado jueves 30 de julio con el empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga, donde anotó Fabián Sambueza, y Llaneros, para el que se reportó Francisco Meza. Después, el viernes 31, en el estadio Metropolitano de Techo, se firmó otra igualdad, pero fue entre Fortaleza y Deportivo Pereira, sin goles, por 0-0.

Ahora, este sábado 1 de agosto, la acción inició a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), con el duelo de Deportivo Pasto y Águilas Doradas. Allí, la visita sorprendió en el estadio La Libertad, de la mano de Javier Mena y Anthony Vásquez, mientras que el jugador que descontó para el local fue Jorge Obregón. Cabe aclarar que Matías Pisano vio la roja en el 'volcánico', sobre el minuto 69.

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Luego llegó el momento de ver fútbol en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Alianza empezó ganando con anotación de Felipe Pardo, pero Deportes Tolima lo dio vuelta. Primero, Luis Sandoval infló las redes, tras un cobro desde el punto blanco del penalti; y, luego, Jorge Cabezas Hurtado, al 90+4', cuando se creía que terminaría en empate, le dio el triunfo por 2-1 al 'vinotinto y oro'.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

PosiciónClubPJDGPTS
1Águilas Doradas2+26
2Tolima2+26
3Bucaramanga2+14
4Llaneros2+14
5Once Caldas1+43
6América1+23
7Deportivo Cali1+23
8Medellín1+13
9Fortaleza202
10Alianza2-11
11Deportivo Pereira2-11
12Atlético Nacional000
13Boyacá Chicó000
14Junior1-10
15Santa Fe1-10
16Millonarios1-10
17Pasto2-20
18Internacional de Bogotá1-20
19Jaguares1-20
20Cúcuta1-40
Alianza y Deportes Tolima jugaron en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026
Alianza y Deportes Tolima jugaron en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
  • Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
  • Alianza 1-2 Deportes Tolima

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Medellín vs. Cali
Día: sábado 1 de agosto.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

Junior vs. Millonarios
Día: sábado 1 de agosto.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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Jaguares vs. Nacional
Día: domingo 2 de agosto.
Hora: 3:45 p.m.
Estadio: Jaraguay.

América vs. Boyacá Chicó
Día: domingo 2 de agosto.
Hora: 5:45 p.m.
Estadio: Pascual Gerrero.

Santa Fe vs. Once Caldas
Día: domingo 2 de agosto.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.

Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
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