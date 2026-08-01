Todo listo para la despedida de Teófilo Gutiérrez: fecha, estadio, boletería y precios

El fútbol colombiano se prepara para rendir homenaje a uno de sus grandes referentes. Teófilo Gutiérrez anunció oficialmente su partido de despedida, un evento que llevará por nombre "El Último Baile del Rey de América", en el que pondrá punto final a una carrera repleta de títulos, goles y momentos inolvidables, especialmente con la camiseta del Junior de Barranquilla.

El anuncio fue realizado a través de un afiche promocional difundido en redes sociales, en el que aparece el delantero con el número 29, dorsal que lo ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. La imagen confirma que el compromiso se disputará el 19 de diciembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, escenario donde escribió buena parte de su historia futbolística. Además, se informó que la primera fase de preventa comenzó el 1 de agosto, con la boletería disponible a través de TuBoleta.

El homenaje busca reconocer el legado de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el conjunto 'rojiblanco'. Formado en Barranquilla, Teófilo se convirtió en un ídolo del Junior gracias a su talento, personalidad y liderazgo dentro del campo.

Durante sus diferentes etapas con el club, el atacante conquistó títulos nacionales y dejó actuaciones memorables que lo consolidaron como uno de los máximos referentes de la institución. Además de su exitoso paso por Junior, también brilló en equipos como River Plate, Racing, Sporting de Lisboa, Cruz Azul, Trabzonspor y Deportivo Cali, además de representar a la Selección Colombia en torneos como el Mundial de Brasil 2014 y varias ediciones de la Copa América. En 2014 fue elegido como el 'Rey de América', reconocimiento al mejor futbolista del continente.



Aunque todavía no se ha revelado la lista oficial de invitados, se espera la presencia de varias figuras que compartieron camerino con el barranquillero a lo largo de su carrera, convirtiendo la despedida en una auténtica fiesta para los aficionados.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla. Foto: AFP

Publicidad

Precios de las boletas

La organización también dio a conocer los valores de las entradas para el evento:



Occidental Alta: $195.500

$195.500 Occidental Baja: $176.900

$176.900 Oriental Alta: $158.300

$158.300 Oriental Baja: $149.000

$149.000 Norte Alta: $111.800

$111.800 Norte Baja: $102.500

$102.500 Sur Alta: $111.800

$111.800 Sur Baja: $102.500

Con este partido, Barranquilla se alista para despedir a uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia reciente, en una noche que promete reunir a miles de hinchas para rendir tributo a un jugador que dejó una huella imborrable en Junior y en el fútbol colombiano.