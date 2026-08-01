Jugador de Selección Colombia, que no fue al Mundial 2026, contó duro momento; “tuve que parar”

Aunque el Mundial 2026 ya quedó atrás tras la participación de la Selección Colombia, que llegó a octavos de final del certamen orbital, hay un nombre que a muchos hinchas de la 'tricolor' les extrañó no ver en la lista definitiva de convocados, que fue la del defensor central Carlos Cuesta, quien hizo parte del proceso, fue titular en varios encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, y al final no le alcanzó para entrar entre los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo.

El zaguero no tuvo su mejor temporada en el Vasco da Gama (Brasil), había perdido su puesto en la nómina inicialista del elenco de Río de Janeiro, bajó su nivel y eso le terminó también costando en el combinado nacional.

Carlos Cuesta explica su mal momento en Vasco da Gama

Pues en las últimas horas el futbolista colombiano decidió referirse a lo que le sucedió en el primer semestre de este 2026, que fue perjudicial para su día a día en el cuadro brasileño, y de paso lo alejó de la Selección Colombia.



En declaraciones recogidas por 'Globo Esporte', Carlos Cuesta aseguró que "todo se reduce a la condición física. Eso fue lo que pasó. Todos los jugadores tienen rachas buenas y no tan buenas. Lo principal es que siempre quiero seguir jugando, pero el cuerpo también necesita un descanso". Seguido a eso, aseveró que "pero ahora no es el momento. El equipo nos necesita a todos".

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De paso, cerró su relato, mencionando que actualmente "siento que estoy jugando bien y estoy en buena forma física. Pero esto sucedió en algún momento y tuve que parar", dejando claras las razones de su bajo rendimiento en meses anteriores.

Carlos Cuesta festejando anotación. Foto: AFP.

Ya sobre su presente en Vasco da Gama, en lo personal y colectivo, Carlos Cuesta detalló que "lo principal es recuperar la confianza, no encajar goles y ganar el partido. Es la primera victoria en esta racha en los últimos meses; tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que evitar goles fáciles y crear más ocasiones de gol. Así, todo mejorará. Tenemos que seguir trabajando duro".

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Y por último, en Brasil no dudaron en preguntarle sobre otro colombiano que suena con fuerza para el cuadro de Río de Janeiro, Nelson Deossa, actual jugador del Real Betis (España). "No he hablado con él. He oído mucho sobre su posible llegada. No sé qué está pasando. La idea es que un jugador como él pueda venir al Vasco; tiene mucho talento y calidad. Tenemos una buena plantilla, y si llegan más jugadores, serán bienvenidos", cerró en su intervención, recordando que, además de Cuesta, hay otros futbolistas de nuestro país en Vasco: Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez.