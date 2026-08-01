River, cerca de fichar a nuevo campeón del mundo; a días de enfrentar a Santa Fe por Sudamericana

Tras la salida de Juan Fernando Quintero; en River Plate buscan reforzar dicha posición, pensando en hacer un buen papel, tanto en el ámbito local como en el internacional. Y justamente, después de varios movimientos importantes en este mercado; ahora el ‘millonario’ va por futbolista proveniente del Atlético de Madrid.

Se trata de Thiago Almada, quien, después de su participación en la más reciente Copa del Mundo; estaría buscando nuevo aires para su carrera profesional. Y pese a los sondeos de Flamengo, en Brasil, para el argentino la prioridad es regresar a su país natal.

Según lo informó el periodista César Merlo, quien es experto en temas de transferencias; aclaró en su cuenta oficial de ‘X’, que River Plate estaría acercándose por el mediocampista ofensivo, quien no vería con malos ojos arribar a las toldas del cuadro ‘millonario’.

🚨Después de los sondeos de hace algunas semanas, River ya profundizó negociaciones directamente con Atlético Madrid y Thiago Almada para lograr su fichaje.

*⃣En principio, el club español pretende recuperar la inversión de €20 millones, pero hay buen diálogo de club a club. El… pic.twitter.com/7U0fnxp18x — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 1, 2026

“Después de los sondeos de hace algunas semanas, River ya profundizó negociaciones directamente con Atlético Madrid y Thiago Almada, para lograr su fichaje”, indicó de entrada dicho periodista, quien esclareció el panorama respecto a la posible transferencia, teniendo en cuenta que desde hace un par de días se venía hablando del tema, siendo estas informaciones únicamente rumores.



Incluso, Merlo habló de números y valores que estaría manejando el cuadro ‘colchonero’, pensando en no salir perdiendo con esta operación: “En principio, el club español pretende recuperar la inversión de €20 millones, pero hay buen diálogo de club a club. El jugador prioriza Argentina sobre Flamengo”.

Publicidad

De esta manera, River Plate buscaría incorporar a otro campeón del mundo a sus toldas, teniendo en cuenta que en este mercado los ‘millonarios’ ya habían fichado a Nicolás Otamendi, quien también venía de disputar el certamen mundialista con la Selección de Argentina.

River Plate celebra clasificación a final de Liga Argentina - Foto: River Plate Oficial

Sin embargo, en las filas de la ‘banda cruzada’ también milita Gonzalo Montiel, quien fue campeón en la Copa del Mundo 2022 con la ‘albiceleste’; siendo otro de los nombres de peso en este plantel argentino, que va en busca de todo, al mando del entrenador Eduardo Coudet.

Publicidad

Santa Fe, el rival de River en octavos de final, de Copa Sudamericana

Después de golear por 5-0 a Caracas FC, de Venezuela; el equipo capitalino avanzó sin problema los 'Play-Off', para instalarse en 'octavos' de Sudamericana.

Ahora, para definir el paso a los cuartos de final, el combinado 'cardenal' enfrentará a River Plate el 12 de agosto (El Campín) y el 19 del mismo mes (El Monumental), por los duelos de ida y vuelta, correspondientemente.

Ambos encuentros se jugarán a las 7:30 p.m. (hora colombiana).