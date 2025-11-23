Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por gol de Junior contra América: ¿el balón cruzó la línea en su totalidad?

Polémica por gol de Junior contra América: ¿el balón cruzó la línea en su totalidad?

La anotación del empate de Junior de Barranquilla, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 2 del cuadrangular A, ha dado de qué hablar, dividiendo opiniones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Polémica por gol de Junior de Barranquilla contra América de Cali, en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Polémica por gol de Junior de Barranquilla contra América de Cali, en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad