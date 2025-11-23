Polémica por gol de Junior contra América: ¿el balón cruzó la línea en su totalidad?

América de Cali y Junior de Barranquilla cerraron la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025. Este domingo 23 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, midieron fuerzas y firmaron un empate 1-1, con goles de Cristian Barrios, para el conjunto 'escarlata', y de Jean Carlos Pestaña, en propia puerta, para el 'tiburón'. Justamente esa última anotación dio de qué hablar y dividió opiniones.

Teófilo Gutiérrez filtró un balón para Steven Rodríguez, quien, de primera, tocó para Bryan Castrillón. Con el balón en sus pies, remató y atajó el arquero, Jorge Soto, con tan mala suerte que el central americano, Pestaña, se llevó el esférico y fue en dirección de portería. Ómar Bertel, con mucho esfuerzo, despejó la pelota y se creía que había salvado a los 'diablos rojos', pero no fue así y se decretó gol.

América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

El juez de línea y el central dieron la anotación y después de la revisión en el VAR, se confirmó que el balón sí había cruzado la línea de meta en su totalidad. No obstante, en redes sociales, algunas imágenes no muestran con claridad que así haya sido. Además, cuentas especializadas en temas arbitrales, como 'El VAR Central', se mostró incrédulo ante la decisión que tomó el árbitro del compromiso.

Vea el autogol de Jean Carlos Pestaña, en América vs. Junior, por la Liga BetPlay II-2025

🦈⚽🔥¡Junior empata el juego ante América en el Pascual Guerrero!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/b2Gqy8WMWy — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025