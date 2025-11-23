América de Cali no tenía otra alternativa que hacerse fuerte en casa, contra Junior de Barranquilla, para seguir con vida en el grupo A de la Liga BetPlay II-2025. Entendiendo eso, saltó a la cancha del estadio Pascual Guerrero, decidido a abrir el marcador. Sin embargo, no fue fácil y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para inflar las redes, gracias a una de sus figuras del semestre: Cristian Barrios.

Cuando transcurría el minuto 63, Jan Lucumí se hizo con el esférico, levantó la cabeza y envió un hermoso centro al área para que el delantero, Cristian Barrios, sorprendiera a la defensa 'tiburona' y conectara de cabeza. Nada que hacer para el arquero, Mauro Silveira, quien ya se había lucido con unas cuantas atajadas a lo largo del compromiso, y llegó el 1-0, desatando la fiesta en el Pascual Guerrero.

América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Vea el gol de Cristian Barrios, con América vs. Junior, en cuadrangulares de Liga BetPlay

👹⚽🔥¡Golazo de cabeza de Cristian Barrios! América abre el marcador ante Junior en el Pascual Guerrero.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/z2IidHNkEn — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025