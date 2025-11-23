Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Cristian Barrios, con América vs. Junior, en cuadrangulares de Liga BetPlay

Vea el gol de Cristian Barrios, con América vs. Junior, en cuadrangulares de Liga BetPlay

A pesar de su baja estatura, Cristian Barrios sorprendió a la defensa del cuadro 'tiburón', ganó de cabeza y abrió el marcador en el estadio Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Cristian Barrios, celebrando su gol contra Junior de Barranquilla.
Cristian Barrios, celebrando su gol contra Junior de Barranquilla.
Colprensa

