Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Junior

Se jugó la fecha 2 de este cuadrangular de la Liga BetPlay II-2025, dejando dos equipos con la misma cantidad de puntos en la parte alta, alejándose de sus rivales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025
América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad