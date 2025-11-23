Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Junior

El 'grupo de la muerte' en la Liga BetPlay II-2025 es protagonizado por Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali. Estos cuatro equipos luchan por un cupo a la tan anhelada final, que les permita mantener vivo el sueño de hacerse con la estrella de Navidad. Por eso, cada partido es considerado y visto como una verdadera final, sacándose chispas en las canchas.

Este domingo 23 de noviembre, la fecha 2 de este cuadrangular inició con el 'clásico paisa', entre el 'poderoso' y el 'verdolaga'. Había muchas expectativas, pero, al final, no se hicieron daño. Ambos clubes firmaron un pálido empate sin goles, 0-0, quedando en deuda, pero también dándole vida a una zona en la que cada detalle cuenta. Por eso, lo que pasara en el siguiente encuentro iba a ser clave.

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali recibió a Junior de Barranquilla con la ilusión de hacerse fuerte en casa y ganar. Fue así como, después de tanto insistir y exigir al guardameta, Mauro Silveira, encontró la apertura del marcador, por intermedio de Cristian Barrios. A pesar de su baja estatura, sorprendió a la defensa rival, saltó y ganó de cabeza para conectar y poner el 1-0 parcial.

Todo parecía tranquilo y controlado a favor de los 'escarlatas', pero las cosas cambiaron. Jose Cavadia vio la tarjeta roja, dejó a su club con 10 jugadores y eso fue aprovechado por el 'tiburón', que encontró la igualdad. Jean Carlos Pestaña marcó en contra, en un tanto que generó suspenso, ya que parecía que el balón no había superado la línea de meta, pero el VAR confirmó que sí y valió: 1-1.



Como si fuera poco, faltaba algo más para América de Cali. Rafael Carrascal se dejó provocar de Teófilo Gutiérrez, golpeó al referente del equipo barranquillero y fue expulsado. De esa manera, el local cerró con nueve futbolistas y se vio en la obligación de terminar el duelo con una postura defensiva, aguantando en campo propio y defendiendo el resultado, el cual consiguió y sumó un punto.



Tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025

1. Junior de Barranquilla - 4 pts. (+1)

2. Atlético Nacional - 4 pts. (+1)

3. América de Cali - 1 pts. (-1)

4. Independiente Medellín - 1 pts. (-1)

Cristian Barrios, autor del 1-0 para América de Cali sobre Junior de Barranquilla, por la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Resultados de la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

América de Cali 1-1 Junior de Barranquilla

Programación de la fecha 3 del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Día: miércoles 26 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: por definir.

América de Cali vs. Independiente Medellín

Día: jueves 27 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.