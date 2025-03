'Polilla' da Silva, DT de América: "Si el resultado era negativo no iba a renunciar"

Luego de lavictoria de América de Cali frente a Junior de Barranquilla, en la fase previa de la Copa Sudamericana, el técnico Jorge 'Polilla' da Silva, contó en rueda de prensa, lo que muchos hinchas querían que sucediera, si terminaban eliminados del torneo.

El conjunto 'escarlata', logró el segundo cupo a la fase de grupos del rentado internacional, luego de eliminar por penales al conjunto 'tiburón', en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, posteriormente, el estratega uruguayo fue contundente y explicó la controversia que había en los últimos días, de muchos de los aficionados del club.

"Soy consciente que mucha gente estaba esperando que América hoy perdiera para que yo tuviera que salir. Si el resultado era negativo no iba a renunciar, si la directiva tomaba otra decisión la iba a aceptar. Estoy feliz por los muchachos porque están trabajando con mucho compromiso", señaló el 'Polilla', sobre la gran cantidad de aficionados que querían su salida por la parte de atrás, del América de Cali.

Sin embargo, también destacó que muchos de ellos le respaldan su proceso y él está feliz de haber vuelto al club "Era un partido con mucha responsabilidad, no solo para mí, también para los jugadores, es muy importante para cualquier club poder competir a nivel internacional. Siempre que me veo con los hinchas, ellos me demuestran su apoyo y yo soy agradecido de volver a este gran club, se había hablado mucho de este partido".

Jorge 'Polilla' Da Silva, DT de América de Cali. COLPRENSA.

Además, también dio su análisis sobre el juego demostrado de su equipo, en el partido más importante del semestre. "Era un solo partido y podía marcar mucho lo que era el semestre del club y lo mismo para los jugadores. Hicimos un primer tiempo muy bueno, fue perfecto, hicimos dos goles, erramos un penal, nos anularon otro y Junior prácticamente no golpeó al arco, en el segundo tiempo se invirtieron las cosas, ellos presionaron arriba y con la entrada del doble ‘9 nos complicó. Se sufrió mucho porque no fue ni cerca el equipo del primer tiempo. Ahora tenemos que seguir buscando la mayor parte de minutos de ese primer tiempo", dijo el técnico 'charrua'.

Finalmente, le dejó su mensaje a la hinchada 'escarlata', “No tomé este partido como definitivo para mí. Sé que a los entrenadores se les evalúa por resultados, con este partido son 7 juegos de la temporada. Estoy muy comprometido con el equipo y con mis jugadores. Estoy feliz por los muchachos porque están trabajando con mucho compromiso, ellos querían darle a la gente una alegría de participar en la Copa Sudamericana”., cloncluyó el 'Polilla' da Silva.