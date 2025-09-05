¿Por qué Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó no tuvo VAR, por la Liga BetPlay II-2025?

La jornada 10 de la Liga BetPlay II-2025 es la fecha de clásicos. Por eso, el país se paraliza, ya que se ven varios juegos de alto nivel, como Once Caldas vs. Deportivo Pereira, Unión Magdalena contra Junior de Barranquilla, Millonarios frente a Independiente Santa Fe, América de Cali vs. Deportivo Cali, Independiente Medellín contra Atlético Nacional, entre otros. Justamente, Deportivo Pasto frente a Boyacá Chicó abrió esta apasionante fecha.

Sin embargo, las cosas no empezaron de la mejor manera. Dimayor se pronunció a través de un comunicado, el cual se publicó a las 6:02 p.m., cuando el compromiso inició a las 6:00 p.m., en el estadio La Libertad. Allí, dijeron en el posteo que "el encuentro tendrá una transmisión a cámaras reducidas y no tendrá servicio de VAR". Pero no fue lo único y, en su página web oficial, ampliaron la información, dando detalles de todo lo que aconteció.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), se permite informar que debido a problemas con las vías de acceso, el partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó tendrá una transmisión a cámaras reducidas y no se tendrá el servicio del VAR. Debido a bloqueos en la vía de acceso a la ciudad de Pasto, la móvil del canal que tiene los derechos, no pudo llegar a destino", afirmaron de entrada. Eso sí, las explicaciones continuaron.

Imagen de referencia de un balón del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

"El partido válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025 será transmitido a cinco cámaras que llegaron por vía aérea", sentenciaron. Razón por la que tuvieron que hablar con ambos capitanes, explicar la situación y que se mostraran de acuerdo, ya que, ante alguna polémica, no iban a contar con la ayuda y respaldo del sistema del VAR, que, en repetidas ocasiones, ha sacado de apuros a las ternas arbitrales, aclarando lo que en verdad pasó.