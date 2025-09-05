Medellín vs. Nacional y Millonarios contra Santa Fe, destacan en fecha de clásicos de Liga Betplay

Independiente Medellín apunta al liderato de la Liga BetPlay II-2025, que está en manos del Junior de Barranquilla, cuando se enfrente el domingo en el clásico paisa al Atlético Nacional, que busca una victoria para escalar puestos en la tabla del Torneo Finalización.

El DIM, que suma 19 puntos y está a uno del líder, acumula seis victorias consecutivas en la liga y espera alargar esa racha positiva ante su máximo rival, para lo cual contará con la columna vertebral del equipo que viene jugando en el campeonato.

Jugadores de Independiente Medellín. DIM.

En ese sentido, se espera que el entrenador Alejandro Restrepo incluya en la alineación al central Daniel Londoño, al centrocampista Baldomero Perlaza y al delantero argentino Francisco Fydriszewski, máximo goleador del torneo con seis anotaciones.

Enfrente estará el Atlético Nacional que ocupa el quinto lugar, con 16 puntos, pero viene cuestionado porque, bajo el liderazgo del entrenador argentino Javier Gandolfi, no está mostrando su mujer nivel.

El estratega argentino tendrá que lidiar en este partido con las bajas del arquero David Ospina, el lateral derecho Andrés Felipe Román y el extremo Marino Hinestroza, quienes están en la convocatoria de la selección colombiana para la última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Por esa razón se espera que esos jugadores sean reemplazados por el portero Harlen Castillo, el lateral Joan Castro y el extremo Andrés Sarmiento, que esta semana anotó un doblete en el empate 2-2 con el Deportes Quindío en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia.

Ellos se sumarán al resto de titulares habituales del equipo, entre los que figuran el central William Tesillo, el centrocampista Jorman Campuzano y el goleador Alfredo Morelos.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional - Foto: AFP

Otro de los partidos atractivos de la jornada lo protagonizarán el sábado Millonarios y Santa Fe, dos equipos que llegan en un mal momento pues los primeros son decimosextos, con siete unidades, y los segundos ocupan el noveno lugar, con 12 puntos.

La principal novedad de Millonarios para este partido será el debut del arquerp Iván Arboleda, quien dejó el club a mitad de año, pero volvió como agente libre en las últimas semanas y reemplazará al uruguayo Guillermo de Amores, que está lesionado.

El entrenador Hernán Torres también tendrá que lidiar con las bajas de otros jugadores lesionados, como el lateral Helibelton Palacios, el central Andrés Llinás, el centrocampista brasileño Bruno Sávio y el atacante Leonardo Castro, que se espera que vuelva este mes tras estar fuera de las canchas seis meses por una fractura de peroné.

Jugadores de Millonarios festejando un gol contra Junior en la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Pese a las ausencias, el estratega contará con algunos de sus jugadores más experimentados como el central costarricense Juan Pablo Vargas, el extremo Alex Castro y el delantero argentino Santiago Giordana.

Santa Fe, campeón vigente del campeonato, viene de caer 1-2 en casa con el Once Caldas, y su entrenador, el uruguayo Jorge Bava, sabe que el equipo debe mejorar para luchar por clasificar a los cuadrangulares semifinales y soñar con ganar el primer bicampeonato de su historia.

Se espera que en el clásico bogotano aparezca como titular el veterano goleador Hugo Rodallega, quien volvió a las canchas después de dos meses en el partido ante Once Caldas y es la principal figura del campeón colombiano.

En la jornada, conocida como la 'fecha de clásicos' de la liga colombiana, el Deportivo Cali recibirá al América de Cali y el líder Junior visitará al Unión Magdalena.



Partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025:

Viernes 5 de septiembre:

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Sábado 6 de septiembre:

Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC,

Llaneros vs. Deportes Tolima

Unión Magdalena vs. Junior

Millonarios vs. Santa Fe

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas

América vs. Cali

Medellín vs. Atlético Nacional

Fortaleza vs. La Equidad