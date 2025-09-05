Fecha de clásicos en la Liga BetPlay II-2025 y uno de los que llama la atención es el que jugarán Millonarios vs. Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, este sábado 6 de septiembre. La victoria es necesaria tanto para los 'embajadores' como para los 'leones', aunque a los primeros es a los que más les urge.

En medio de las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el actual campeonato de nuestro desarrollará la décima jornada. Este compromiso le servirá a ambos clubes capitalinos para tratar de mejorar su imagen, ya que los clásicos se juegan a otro precio.

Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO el clásico bogotano por Liga BetPlay II-2025

En ese orden de ideas, esta nueva edición del clásico capitalino en el fútbol colombiano será este sábado 6 de septiembre en El Campín, a partir de las 8:30 de la noche. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el balompié de nuestro país. Pero en este portal encontrará un minuto a minuto actualizado, las jugadas virales, polémicas, la crónica del partido, cómo queda la tabla de posiciones tras este encuentro y las reacciones de los protagonistas.

Millonarios vs Águilas Doradas - Foto: Colprensa

¿Cómo llega Millonarios para enfrentar a Santa Fe en el clásico?

Los dirigidos por Hernán Torres suman siete puntos en ocho compromisos disputados en la Liga BetPlay II-2025, ubicándose de forma parcial en la decimo sexta casilla. En la anterior jornada, la novena, Millonarios consiguió un importante triunfo 1-2 sobre Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales, pero en el juego de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, cayeron 1-0 en su visita a Envigado.



El presente de Santa Fe en la Liga BetPlay II-2025

Por su parte, en las toldas del primer campeón del fútbol colombiano suman doce puntos en nueve compromisos jugados, instalándose momentáneamente en el noveno lugar de la tabla general. En novena fecha, Santa Fe cayó derrotado por Once Caldas 1-2 en El Campín, en un compromiso donde retornó a los terrenos de juego Hugo Rodallega.

Hugo Rodallega en Santa Fe X @SantaFe