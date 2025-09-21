¿Por qué Marino Hinestroza no fue convocado por Atlético Nacional para enfrentar a Unión Magdalena?

Atlético Nacional ha emitido un parte médico que aclara la ausencia del extremo Marino Hinestroza, quien no ha podido jugar con el equipo paisa desde el pasado 31 de agosto, y tampoco estará en el juego de hoy frente a Unión Magdalena.

Hinestroza, de 23 años, se encontraba concentrado con la Selección Colombia para los partidos ante Bolivia y Venezuela, pero al regreso no fue incluido en la convocatoria para el encuentro frente a Atlético Bucaramanga.

El club confirmó que el jugador presenta un esguince en su tobillo izquierdo, lo que ha impedido que pueda estar en óptimas condiciones para las últimas fechas del campeonato.

El comunicado oficial informa que Hinestroza ya se encuentra en la fase final de su recuperación. Se espera que retome los entrenamientos este martes 23 de septiembre.

De recuperarse sin contratiempos, podría estar disponible para el clásico contra Millonarios, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la fecha 13 de la liga.

La noticia llega en un momento crítico para Atlético Nacional, que recientemente sufrió una derrota ante Bucaramanga (0-1) y atraviesa un momento de indefinición técnica tras la salida de Javier Gandolfi.

Marino Hinestroza, quien no fue convocado para el partido contra Unión Magdalena X @nacionaloficial

El equipo ocupa parcialmente la séptima posición en la tabla con 17 puntos, los mismos que tienen el octavo y el noveno, lo que evidencia la importancia de recuperar jugadores clave como Hinestroza para asegurar una plaza entre los ocho.

Hinestroza ha sido una pieza de interés gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad de generar peligro por las bandas. Su ausencia se ha sentido en el ataque verdolaga, donde otros jugadores han tenido que asumir más carga ofensiva. Ahora, el reto está en que su recuperación sea plena para aportar lo antes posible en los partidos decisivos que se avecinan.

En cuanto a sus estadísticas con el club verdolaga: Hinestroza ha disputado 64 partidos con la camiseta 'verdolaga', en los que ha anotado 9 goles, y realizado 12 asistencias. Sin embargo, en la Liga BetPlay 2025-II no ha tenido un buen rendimiento, ya que ha estado presente en ocho partidos, con solo tres asistencias, por lo que sus hinchas le piden que mejore su nivel para que Atlético Nacional juegue mejor.

La destitución de Javier Gandolfi ha dejado a Atlético Nacional en un momento de transición e incertidumbre. La salida del argentino se produjo luego de la derrota 1-0 ante Bucaramanga en casa, un resultado que desencadenó varias críticas hacia su gestión por parte de hinchas y directivos. Un episodio clave fue la alineación indebida de cuatro futbolistas extranjeros durante algunos minutos en ese mismo partido, por lo que Diego Arias ha asumido como técnico encargado mientras la institución busca un nuevo entrenador, que mejore la situación del 'verde paisa'.