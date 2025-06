La Dimayor reveló su plan para combatir las apuestas en el fútbol colombiano

El fútbol profesional colombiano ha estado muy golpeado en el último tiempo por varios casos de apuestas deportivas por parte de los jugadores. Por eso, la Dimayor tomó nota y montó todo un plan para combatir esta situación con medidas contundentes. Este jueves, en rueda de prensa se revelaron detalles importantes al respecto.

Luego de anunciar cambios importantes para la Liga, al presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, le consultaron sobre si han pensado en tomar decisiones para contrarrestar las apuestas. La respuesta del dirigente sorprendió.

"Respecto a las apuestas, desde FIFA y Conmebol se están aplicando unas alertas por partido, se nombró un comisionado de integridad en cada uno de los clubes y ese comisionado rinde unos informes sobre esas alertas sobre el sistema de apuestas. Cuando una apuesta se eleva, ya hay una alerta. Y si ocurre el hecho por el cual se apostó. Se trabaja en ese sentido. Hay investigaciones y jugadores que, desafortunadamente, no podrán jugar más fútbol porque fueron identificados e incluso han confirmado que están involucrados en ello", contó Zuluaga.

Los casos de apuestas en el fútbol colombiano

Unión Magdalena denuncia y despido a jugador

En abril de 2024, el conjunto 'bananero' compartió un comunicado confirmando el despido del jugador Daiver José Vega, argumentando que estaba en manos de la Fiscalía un proceso por apuestas. Un jugador del club habló con el portal 'Bahía linda radio' y entregó detalles sobre el caso. "Le comentó que había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo con Cúcuta, a lo que el jugador X se negó rotundamente. Vega le mencionó que si no hacen los trabajos (apuestas) no pasa nada, que se hace desde hace rato, y que hay que trabajar en algunos partidos y no en todos"

A jugador de Envigado lo descubrieron apostando

En octubre de 2024, el presidente de la 'cantera de héroes', Ramiro Ruiz Londoño, denunció en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que un futbolista fue descubierto mientras apostaba. Por seguridad en el proceso no reveló el nombre, pero dejó en claro que "quería que descendiéramos".

El fútbol femenino tampoco se salva

Hace poco, Junior de Barranquilla anunció la salida de la entrenadora Yinarias García, quien a las contadas horas reveló todo un escándalo dentro del equipo con un preocupante comunicado. "La decisión de dar por terminada la relación laboral, fue dada a conocer al grupo de jugadoras el día de ayer, situación que originó sinsabor por parte de algunas integrantes del equipo, lo que ocasionó que llegaran a mi poder pruebas de que los malos resultados en algunos de los partidos disputados tanto de la liga actual como de la anterior, fueran producto de conductas antideportivas por parte de un grupo de 7 jugadoras, encargadas de amañar los resultados". Por su parte, el conjunto 'tiburón' respondió negando dichos señalamientos.