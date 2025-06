Dimayor anunció cambios y medidas en el fútbol colombiano para evitar la pérdida de tiempo

"La semana pasada tuvimos la primera Asamblea, bajo mi administración, y se presentó el nuevo plan estratégico con el fin de mejorar. Lo que se quiere es tener un buen espectáculo y, por eso, se aprobaron varias medidas que serán presentadas y se aplicarán desde el segundo semestre", con estas palabras, Carlos Mario Zuluaga, dio inicio a una rueda de prensa llena de anuncios.

De entrada, el presidente de la Dimayor afirmó que "la primera norma es aplicar la regla 12, que es la retención de balón del arquero, de los ocho segundos. Si lo retiene por ese tiempo, habrá tiro de esquina". Pero eso no fue todo y anunció que también se aplicará "la regla 3, que es la interacción con el árbitro. Los únicos jugadores para hablar con el juez central son los capitanes de los equipos".

"Si alguien más lo hace, puede ser sancionado con tarjeta amarilla", añadió Carlos Mario Zuluaga, quien 'sacó pecho' por lo ocurrido bajo el nuevo formato de la Copa. "Un total de 102 jugadores debutaron en esta primera fase, entre 15 clubes. El promedio de edad fue de 22,4 años. Lo que se busca es que haya más futbolistas jóvenes porque somos una liga vendedora", puntualizó.

"Bajo ese panorama, queremos darle la oportunidad a los jóvenes. De esa manera, se agregarán dos jugadores más en el banco, pero son Sub-20. Ahora, se debe aclarar que no tienen que estar en cancha. Razón por la que se va a pasar de siete suplentes a nueve. No queremos obligar a los técnicos a que pongan a un jugador que no quiere, pero sí que lo tenga en consideración", expresó.

La fanaticada se alista para la gran definición. Foto: Dimayor.

Sin embargo, no son los únicos cambios y ya tienen otra modificación reglamentaria, la cual no está aprobada, pero es cuestión de detalles para que así sea. "Hay una regla que entró en estudio y se le planteará a la Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol, y se llevará a la FIFA, y tiene que ver con las sustituciones que se hagan, en un tiempo límite de 10 segundos", dijo.

"Si no se hace en este tiempo de 10 segundos, deberá estar afuera un minuto. Esto nos ayuda a que no se pierda tiempo. Cuando esa sustitución sea por una atención médica regulada, entonces se pasará de 10 a 15 segundos. Lo que estamos buscando es llegar a tener un tiempo de juego efectivo mayor", sentenció el presidente de Dimayor con relación a su intención con estos ajustes.