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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué se detuvo Junior vs. Nacional al minuto 83, en la final de Liga BetPlay I-2026?

¿Por qué se detuvo Junior vs. Nacional al minuto 83, en la final de Liga BetPlay I-2026?

El árbitro Carlos Ortega decidió pausar el encuentro por un suceso en la tribuna popular de los aficionados 'curramberos', que incluso contó con la intervención de la Policía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Hinchas del Junior de Barranquilla.
Hinchas del Junior de Barranquilla.
Foto: Colprensa

La final del fútbol profesional colombiano entre Junior y Nacional se vio empañada en los últimos minutos por un suceso en el cual tuvo que intervenir la Policía. Si bien no se conocieron mayores detalles de lo acontecido, el encuentro se pausó y hubo incertidumbre.

El reloj marcaba el minuto 83 cuando de repente el árbitro Carlos Ortega detuvo las acciones y señaló hacia la tribuna popular. En las gradería se observó una pequeña disputa, mientras los miembros de la fuerza publica se hicieron presentes para calmar la situación.

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