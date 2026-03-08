Postulan jugador del fútbol colombiano para irse al Manchester City; acá ya hizo goles

Internacional de Bogotá viene firmando una gran temporada en la Liga BetPlay 2026-I estando actualmente en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 19 puntos, los mismos que el líder Once Caldas, y entre algunos puntos altos como Larry Vásquez, Wuilker Faríñez, Kevin Parra, hay uno que destaca a punta de goles y calidad, que es Dereck Moncada, hondureño de apenas 18 años.

El centroamericano ya registra cinco anotaciones en el actual semestre del fútbol colombiano, y a pesar de su corta edad ya es una de las figuras del campeonato, con un club que está dando de qué hablar adentro y afuera de la cancha.



Dereck Moncada, de Internacional de Bogotá, podría ir al Manchester City

El encargado de dar la sorpresiva información fue Samuel Caballero, exjugador de la Selección de Honduras, quien en el programa 'La Casa del Lengüetazo, destacó la calidad del joven, de 18 años, quien actualmente es figura en el fútbol colombiano

"Va para Europa ese cipote, yo sé por qué te lo digo. Yo creo que ya está negociando con el City, con el Manchester City, con los ingleses", fueron las declaraciones del otrora defensor hondureño sobre Dereck Moncada, estrella del Internacional de Bogotá.

En el medio 'La Diez', de Honduras, explicaron que el joven futbolista y "exjugador del Olimpia se encuentra en calidad de préstamo en el Inter de Bogotá por parte del Necaxa de la Liga MX, ambos clubes tienen como grandes inversores a los actores Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Eva Longoria".



Actualmente Dereck Moncada es uno de los goleadores de la Liga BetPlay 2026-I luego de diez fechas disputadas, con cinco anotaciones, solamente superado por Dayro Moreno, que es el máximo artillero, con 7 tantos, y Alfredo Morelos, Andrey Estupiñán, Yeison Guzmán y Jorge Rivaldo, que tienen seis celebraciones.

El hondureño le ha marcado a Cúcuta, Jaguares, uno a Millonarios y un doblete a Independiente Medellín.