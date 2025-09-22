Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Primeras imágenes y videos de la fuerte riña entre hinchas de Nacional en Santa Marta

Primeras imágenes y videos de la fuerte riña entre hinchas de Nacional en Santa Marta

En redes sociales circulan los momentos de tensión que se vivieron en las playas de El Rodadero por la pelea que protagonizaron hinchas de Nacional en horas previas al duelo contra Unión Magdalena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Atlético Nacional venció 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta.
Atlético Nacional venció 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta.
AFP.

