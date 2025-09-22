Primeras imágenes y videos de la fuerte riña entre hinchas de Nacional en Santa Marta

La jornada 12 de la Liga BetPlay II-2025 tuvo un partido atractivo entre Unión Magdalena y Atlético Nacional que concluyó con victoria 'verdolaga' por 2 a 1, sin embargo, no todo fue color de rosa, puesto que se presentaron hechos de violencia en una reconocida zona turística de Santa Marta que tuvo como protagonistas a algunos aficionados del conjunto paisa.

El medio encargado de revelar la información fue 'Emisora Atlántico'. "Horas antes del duelo entre Unión Magdalena y Atlético Nacional, hinchas del equipo verdolaga iniciaron una disputa en el sector de El Rodadero, enfrentamiento que dejó tres personas heridas. Al parecer, el enfrentamiento sería entre la banda Pirata y Los Del Sur por problemas internos. La confrontación dejó al menos tres hinchas heridos, uno de ellos de gravedad. Todos fueron trasladado a distintas clínicas de la ciudad", se lee en el citado portal local.

#TENSIÓN. Hinchas del Atl/Nacional protagonizaron violenta pelea con armas blancas frente a turistas y visitantes en El Rodadero (Sta/Marta). El hecho, que dejó varios lesionados, ocurrió previo al partido que se disputó ayer 21SEP, entre U/Magdalena y el onceano paisa. pic.twitter.com/Zayu8bFF9y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 23, 2025

Y es que en redes sociales circulan fuertes imágenes que dan cuenta de la gravedad de las heridas de las personas involucradas. En un primer video se ve a varias personas aglutinadas en la playa y al fondo de alcanza a divisar la sirena de la Policía. En el segundo, se ve a un hincha con un corte en su espalda, pero que logra movilizarse mientras otros hombres lo intentan ayudar. El último, es el más preocupante de todos porque se observa a un aficionado sobre la arena con una cortadura bastante profunda y larga y emanando mucha sangre.

Ante tal situación los entes públicos ya se pronunciaron y rechazaron los hechos. “Uno determina asuntos en la comisión local de abrir fronteras pensando que el comportamiento va a ser el adecuado, pero cuando este tipo de situaciones sucede es muy lamentable y no lo vamos a tolerar. Hemos solicitado a la Fiscalía y la Policía que avance en las investigaciones para proceder como indica la ley”, manifestó Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta.