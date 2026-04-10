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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primeros videos de los desmanes en el clásico entre Pereira y Once Caldas; gritos y caos

Primeros videos de los desmanes en el clásico entre Pereira y Once Caldas; gritos y caos

Momentos de tensión se vivieron en el estadio Santiago de las Atalayas, luego de que aficionados del Pereira y el 'blanco blanco' se enfrentaran en las tribunas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Pereira y Once Caldas empataron 0-0 por la Liga BetPlay I-2026
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