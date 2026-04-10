Primeros videos de los desmanes en el clásico entre Pereira y Once Caldas; gritos y caos

Lo que pintaba para ser una fiesta, terminó de la peor manera. La fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026 empezó con el partido entre Deportivo Pereira y Once Caldas, una nueva edición de este clásico. Había altas expectativas, sin embargo, nada fue como se esperaba y creía. Además de empatar 0-0, se presentaron desmanes en las tribunas.

Transcurría el minuto 90, en el estadio Santiago de las Atalayas, de Yopal, cuando el arquero, Joan Parra, cometió un grave error, pues falló en el rechazo y le dejó el gol servido al 'matecaña'. En su afán por evitar el gol y al no tener otra alternativa, Juan Felipe Castaño derribó al rival y eso le valió la tarjeta roja. Pero eso no fue lo peor.

Suspensión del Pereira vs. Once Caldas, por desmanes en las tribunas. Foto: Pantallazo de X.

Cuando las miradas estaban en dicha jugada, la atención cambió rápidamente a las gradas, donde la gente corría y algunos hasta se lanzaban. Los aficionados de Pereira y Once Caldas se enfrentaron y llevaron a que el partido fuera suspendido por una buena cantidad de minutos. En redes sociales, se conocieron videos de ello.

🚨 El Clásico Cafetero entre el Pereira y Once Caldas finalizó 0-0. Estuvo detenido durante muchos minutos por enfrentamientos en las tribunas entre "hinchas" de ambos equipos.



Qué cáncer estos tipos en el fútbol. ¿Ahora el Pereira se va de Yopal? pic.twitter.com/rq5NxoFA0T https://t.co/EGncWN01a1 — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) April 10, 2026

Tras los disturbios en el partido Pereira - Once Caldas, en Yopal, la policía sacó a a las personas del estadio a pesar que no se acabado el partido.



Una lamentable imagen de violencia dentro del fútbol colombiano otra vez. pic.twitter.com/cZ5NcB4ELX — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) April 10, 2026

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La hinchada del Pereira generó violencia en Yopal, salieron a pelear al final del partido contra los hinchas del Once Caldas pasando por encima del público familiar, ya no más inadaptados en el fútbol colombiano 😡⚽️ pic.twitter.com/eb0WExfDgE — Juancho Fut (@juanchoFut_) April 10, 2026

Por fortuna, no pasó a mayores, gracias a que las autoridades tomaron el control de la situación y afirmaron que daban garantías para el cierre del compromiso. Fue así como se jugaron los tres minutos restantes, sin tantas emociones y todo quedó como iba: 0-0. Eso sí, se esperan posibles sanciones por lo acontecido con los hinchas.