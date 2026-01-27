Primeros videos de trifulcas en tribunas y calles, en medio de Cúcuta vs. Bucaramanga

Los hechos de violencia protagonizados por hinchas comenzaron a aparecer en medio de los partidos de la Liga Betplay I 2026 este martes. Así quedó en evidencia al ver los videos publicados en las últimas horas en redes sociales, por hechos que se presentaron al interior del estadio General Santander e igualmente en las afueras del escenario de la capital de Norte de Santander. Esto, antes, durante y después del duelo Cúcuta vs. Bucaramanga.

En las primeras imágenes que se conocieron se observa a un grupo de seguidores ataviados con camisetas de los 'motilones' ingresando en masa a un negocio y ante la intrevención de los efectivos policiales, se presentaron golpes, carreras de un lado a otro y visible tensión.

Además de eso, en un pasillo y a la salida de una de las tribunas se notaron agresiones entre fanáticos, con patadas y empujones.

Acerca de estos hechos, que fueron solamente algunos de los denunciados en la red social 'X', el diario 'La Opinión' consignó que en dichos enfrentamientos terminaron varias personas heridas con navajas y cuchillos, además de que se reportó la muerte de un hincha del Bucaramanga, por una herida en el pecho en una gresca. Aún se confirmó el nombre del fallecido.



Hinchas disturbios Cúcuta Deportivo Redes sociales

Cabe indicar que durante el partido, un operario del canal Win S. fue impactado con un objeto contundente y ante esto, se encendieron las alarmas en el propio césped del General Santander. Sin embargo, el hecho no pasó a mayores.

La nueva edición del clásico del oriente colombiano registró hecho que lamentar y aún falta que las autoridades den un parte oficial de las consecuencias de los actos de violencia, que empañaron el espectáculo futbolístico que brindaron los dos equipos en contienda.

Lo que hoy debió haber sido una fiesta en #Cúcuta, terminó convertido en un infierno. La irracional violencia que se vive en el #fútbol colombiano no puede seguir normalizándose. ¿A quién le quedan ganas de llevar a sus hijos a un #estadio? ¡Que esto no suceda en #Bucaramanga! pic.twitter.com/Wgypp07Nv5 — Oscar Jahir (@oscarjahir_) January 27, 2026

¿Qué dijo Leonel Álvarez de lo vivido en el General Santander?

"¿Fiesta? En la fiesta a uno lo escupen y le tiran de todo, ¿cierto?. Cúcuta es tranquilo, no faltan dos o tres hinchas que te gritan, te escupen, te tiran orines, pero por eso uno no puede calificar una hinchada maravillosa, esta es una plaza compleja para cualquier equipo", dijo el técnico Leonel Álvarez, de los visitantes, con respecto al ambiente hostil que se vivió este martes.