Crudra confesión sobre estrella del Bayern Múnich; hablan de “una enfermedad que no se puede curar”

La situación médica de Jamal Musiala continúa generando preocupación en el Bayern Múnich. El mediocampista alemán, considerado una de las principales figuras del proyecto deportivo del conjunto bávaro, permanece alejado de las canchas mientras trabaja en su recuperación. En medio de la incertidumbre, Uli Hoeness, presidente de honor del club, se refirió a su estado de salud y reconoció que existe un panorama complejo alrededor de su futuro deportivo.

En declaraciones concedidas a 'BR24', el directivo habló de las dificultades que atraviesa el futbolista y dejó una reflexión que llamó la atención, especialmente por las dudas que existen sobre su capacidad para recuperar el nivel que mostró antes de sus problemas físicos. "Estamos en un dilema con él. Padece una enfermedad que no se puede curar simplemente, pero que se puede controlar en cierta medida con medicación", confesó en las últimas horas, unas palabras que han generado opiniones divididas en redes sociales, al decirlas de forma tan cruda y concreta.

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El dirigente también hizo referencia a la situación contractual del jugador y a la responsabilidad que tiene el Bayern con uno de sus futbolistas más importantes. La frase más contundente de Hoeness llegó cuando planteó el escenario que podría afrontar la institución por el contrato del futbolista. “Por supuesto, sigue cobrando su salario. Pero solo imaginen si el FC Bayern cuestionara ahora su contrato y dijera: 'Lo que es capaz de ofrecer ahora ya no es lo que se estipuló en el contrato'”, expresó el dirigente. Sus palabras reflejan la complejidad que representa para el Bayern acompañar al jugador durante su recuperación, sin tener certezas sobre su futuro rendimiento.

Jamal Musiala volvió a colapsar en medio de un partido de Bayern Múnich. Foto: AFP

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Para entender la preocupación alrededor de Musiala, hay que recordar los dos episodios que protagonizó durante la pretemporada de 2026. El alemán se desplomó en los amistosos frente al RB Leipzig y Heidenheim, situaciones que encendieron las alarmas. Posteriormente, el propio futbolista explicó que había sido diagnosticado con una disfunción neurológica que le provocaba episodios breves y temporales de pérdida de conciencia.



Aunque el tratamiento médico permitió controlar estos episodios, el mediocampista también ha tenido problemas físicos que han prolongado su ausencia. Actualmente se recupera de una lesión muscular en los isquiotibiales, después de haber sufrido una lesión importante durante el Mundial de Clubes de 2025. Su último partido con el Bayern fue el 18 de septiembre, frente al Union Berlín.

De esta manera, las declaraciones de Hoeness abren un nuevo interrogante sobre el futuro de una de las grandes figuras del fútbol alemán. Musiala tiene contrato con el Bayern hasta 2030, pero su regreso sigue siendo una incógnita.