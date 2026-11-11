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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Teófilo Gutiérrez se retiró y en Racing de Argentina apareció video de pelea en entrenamiento

Teófilo Gutiérrez se retiró y en Racing de Argentina apareció video de pelea en entrenamiento

Después de haber jugado su último partido con la camiseta de Junior de Barranquilla y poner punto final a su carrera, en Argentina recordaron a Teófilo Gutiérrez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Teófilo Gutiérrez, jugador colombiano, en su paso por Racing Club de Avellenada, en Argentina
Teófilo Gutiérrez, jugador colombiano, en su paso por Racing Club de Avellenada, en Argentina
AFP

Teófilo Gutiérrez le puso punto final a su carrera como futbolista profesional y su despedida no pasó desapercibida en el mundo del fútbol. El delantero barranquillero, reconocido por su talento, personalidad y particulares episodios dentro y fuera de las canchas, volvió a ser protagonista de una publicación en Argentina, donde recordaron uno de los momentos más llamativos de su paso por Racing Club.

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A propósito del retiro del experimentado atacante, la cuenta de Instagram de 'El Programa de Racing' publicó un video que revivió un episodio protagonizado por el colombiano durante un entrenamiento del conjunto de Avellaneda. En las imágenes, se observa un enfrentamiento entre Teófilo y Mauro Dobler, quien también hacía parte de la institución argentina en ese entonces.

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El material audiovisual muestra a los dos futbolistas forcejeando mientras disputaban una pelota. La situación fue subiendo de tono hasta que ambos terminaron protagonizando un cruce que quedó registrado en las cámaras de televisión.

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De hecho, en el video aparece un mensaje que recuerda lo sucedido: "Dos jugadores de Racing, a las trompadas", acompañado de una referencia directa al enfrentamiento entre Gutiérrez y Dobler.

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La publicación volvió a poner sobre la mesa una de las anécdotas más particulares del paso del colombiano por el fútbol argentino, donde dejó recuerdos tanto por sus condiciones futbolísticas como por su temperamento.

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El delantero colombiano tuvo una etapa en Racing Club durante 2011 y 2012. Allí, disputó 41 partidos y convirtió 22 goles, números que reflejaron su capacidad goleadora y que le permitieron convertirse en uno de los futbolistas destacados de aquella plantilla.

Teófilo Gutiérrez Junior
Teófilo Gutiérrez despedida del Junior
Colprensa

Sin embargo, su paso por el equipo de Avellaneda también estuvo marcado por diferentes controversias. Su personalidad y algunos episodios de indisciplina hicieron que su nombre trascendiera más allá de lo estrictamente deportivo.

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Ahora, con el final de su trayectoria profesional, aquel video volvió a circular en las redes sociales y despertó recuerdos entre los aficionados argentinos.

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